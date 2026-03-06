المستشار الألماني يحذر من انهيار الدولة الإيرانية والهجرة إلى أوروبا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرز بأن حرب الشرق الأوسط يجب ألا تؤدي إلى انهيار الدولة الإيرانية، محذراً من تأثير ذلك على الهجرة إلى أوروبا.

وقال المستشار الألماني في بيان: "ليست الحرب التي لا نهاية لها في مصلحتنا. وينطبق الأمر نفسه على انهيار الدولة الإيرانية أو الصراعات بالوكالة التي تُشن على الأراضي الإيرانية"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف: "قد تكون لهذه السيناريوهات عواقب وخيمة على أوروبا، بما في ذلك الأمن وإمدادات الطاقة والهجرة".

وتابع: "نتشارك مع الولايات المتحدة وإسرائيل أهدافهما فيما يتعلق بالبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وتهديدات طهران لإسرائيل، ودعمها للإرهاب ووكلائها".

وختم قائلاً: "للشعب الإيراني الحق في تقرير مصيره بحرية".

لكن ميرز يقول إن انهيار الدولة الإيرانية بالكامل سيؤدي إلى فوضى عارمة، وهي نقطة أكد عليها أيضاً خلال حديثه في معرض تجاري في ميونيخ.

ويضيف متحدثاً عن إيران: "لا نريد أن نشهد سيناريو مشابهاً لما حدث في سوريا... نريد أن تكون هذه الدولة قادرة على العمل باستقلالية، ولهذا السبب أناشد في واشنطن، وفي جميع المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية، تهيئة الظروف اللازمة لاستقرار هذا البلد في أسرع وقت ممكن".