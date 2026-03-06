الصحة اللبنانية: مقتل 217 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة عن مقتل 217 شخصاً في هجمات إسرائيلية منذ يوم الاثنين.

وأضافت الصحة اللبنانية أن 798 شخصاً أصيبوا بجروح، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية إضافية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى بلدات في جنوب لبنان.

وحذر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، من وقوع "كارثة إنسانية وشيكة"، حيث أجبر الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم واللجوء إلى مناطق أخرى من العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة ثمانية جنود بجروح جراء قصف صاروخي قرب الحدود مع لبنان، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة كما أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة جنديين بنيران مضادة للدبابات في جنوب لبنان، حيث أصيب ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطيرة، بينما أصيب جندي من اللواء نفسه بجروح متوسطة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لقادة البلديات في شمال دولة الاحتلال، أن تل أبيب لا تحدد حالياً موعداً نهائياً لحربها ضد حزب الله في لبنان.