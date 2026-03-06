قصف صاروخي عنيف من حزب الله على مستوطنة شوميرا الإسرائيلية

أعلن ​حزب الله​ المتمركز في جنوب لبنان، اليوم قصف مستوطنة شوميرا في دولة الاحتلال بصلية صاروخية.

وقال حزب الله في بيان إنه ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 15:30 عصر اليوم الجمعة 06/03/2026 مستوطنة شوميرا بصلية صاروخيّة".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة ثمانية جنود بجروح جراء قصف صاروخي قرب الحدود مع لبنان، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة كما أصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة جنديين بنيران مضادة للدبابات في جنوب لبنان، حيث أصيب ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطيرة، بينما أصيب جندي من اللواء نفسه بجروح متوسطة.

في سياق متصل، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لقادة البلديات في شمال دولة الاحتلال، أن تل أبيب لا تحدد حالياً موعداً نهائياً لحربها ضد حزب الله في لبنان.