رئيس وزراء إسبانيا: الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران خطأ فادح

جدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، انتقاده للضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واصفًا إياها بأنها "خطأ فادح" و"مخالفة للقانون الدولي".

وأكد سانشيز ضرورة تغليب "التعاون المخلص" على "المواجهة" في العلاقات مع الولايات المتحدة، في أعقاب التوترات التي تصاعدت بسبب معارضة مدريد لاستخدام واشنطن قواعدها ضد إيران، حسب ما أفادت به صحيفة جارديان البريطانية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد ظهر اليوم مع رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيجرو: "من الجيد بين الدول الحليفة تقديم المساعدة عندما يكون الطرف الآخر على حق، ولكن من الجيد أيضًا تنبيهه عندما يكون مخطئًا أو يرتكب خطأً، كما هو الحال هنا".

وشن الرئيس الأمريكي ترامب هجومًا لاذعًا على إسبانيا يوم الثلاثاء، واصفًا إياها بأنها حليف "سيئ" ومهددًا بقطع جميع العلاقات التجارية مع مدريد.

وانتقد الرئيس الأمريكي إسبانيا بشدة أمس في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، واصفًا إياها بأنها "خاسرة".