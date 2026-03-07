عبر «الفيديو كونفرانس».. محافظ جنوب سيناء يبحث مشروع حماية الطيور المهاجرة والنادرة بشرم الشيخ

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع ممثلي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وعدد من الخبراء الأجانب، لبحث مشروع حماية الطيور المهاجرة والنادرة التي تزخر بها مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار دعم السياحة البيئية وتعزيز جهود تحويل المدينة إلى مدينة خضراء.

يأتي ذلك في إطار مساعي محافظة جنوب سيناء لتشجيع المشروعات الداعمة للسياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد بالمنطقة، حيث تُعد الطيور المهاجرة والنادرة أحد المقومات المهمة للجذب السياحي في مدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور وليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، إلى جانب عدد من المختصين والمعنيين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض الحضور مقترح تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تطوير مناطق جذب الطيور الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، والتي تستقبل سنويًا مئات الآلاف من الطيور المهاجرة والنادرة، بما يسهم في دعم السياحة البيئية وتعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية للسياحة المستدامة.

كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء مركز متخصص لإنقاذ وإعادة تأهيل الطيور، بهدف الحفاظ على هذا التنوع البيولوجي الفريد وحمايته، مع إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين بمجال حماية الطبيعة لدراسة هذه الأنواع النادرة.

وأكد المحافظ أهمية هذا المشروع في دعم التوازن البيئي وتعزيز مقومات السياحة البيئية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء تمتلك ثروة طبيعية كبيرة يجب الحفاظ عليها واستثمارها بصورة مستدامة.

ووجّه القيادات المعنية بالمحافظة بدراسة المشروع من مختلف الجوانب الفنية والإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يحقق الاستفادة القصوى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المدينة .