ختام الجولة 21.. ثلاث مواجهات تحسم ملامح الدور الأول للدوري المصري

تختتم اليوم، السبت، منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي الجولة الأخيرة في الدور الأول من البطولة، وسط اشتعال المنافسة سواء في قمة جدول الترتيب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز أو في صراع الهروب من مراكز الهبوط.

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 مارس

تقام ثلاث مباريات مساء اليوم، السبت، في توقيت واحد:

غزل المحلة × فاركو – 9:30 مساءً.

سموحة × مودرن سبورت – 9:30 مساءً.

كهرباء الإسماعيلية × إنبي – 9:30 مساءً.

نظام جديد بعد نهاية الدور الأول

مع نهاية الجولة 21، يبدأ تطبيق النظام الجديد لمسابقة الدوري هذا الموسم، حيث تنقسم الفرق إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى تضم أول 7 فرق في جدول الترتيب، والتي ستتنافس فيما بينها على لقب الدوري والمراكز المتقدمة.

أما المجموعة الثانية، فتضم 14 فريقا تتصارع للهروب من شبح الهبوط إلى دوري المحترفين، حيث يهبط في نهاية الموسم 4 فرق وفقًا للائحة البطولة.

القناة الناقلة لمباريات الدوري

تنقل شبكة “أون سبورت” مباريات الدوري المصري الممتاز مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل المواجهات قبل وبعد المباريات.