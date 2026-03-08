قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏
أحمد موسى: مصر دولة آمنة مستقرة.. والمتحف المصري الكبير يزوره يوميا 20 ألف زائر
أحمد موسى: أي ضيف في مصر يحاول الإساءة للوطن يتم ترحيله فورا
عربة عفش حمراء .. أمن بورسعيد يضبط متهما دهس شابا وأنهى حياته أمام ابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 8 مارس 2026: فرص جديدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
حياة عبد العزيز

مواليد برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو) يتميزون بالذكاء وسرعة البديهة وحب التواصل مع الآخرين، كما يتمتعون بشخصية مرنة وقدرة كبيرة على التكيف مع الظروف المختلفة.

وفيما يلي توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 8 مارس 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 8 مارس 2026


قد يحمل لك اليوم بعض الفرص الجديدة التي تساعدك على تحقيق تقدم في حياتك المهنية أو الشخصية. حاول استغلال مهاراتك في التواصل لبناء علاقات مفيدة تدعم طموحاتك.
 

توقعات برج الجوزاء صحيا


احرص على تنظيم وقتك بين العمل والراحة حتى لا تشعر بالإرهاق. ممارسة بعض الأنشطة الرياضية الخفيفة قد تساعدك على تحسين حالتك المزاجية والحفاظ على نشاطك.
 

توقعات برج الجوزاء عاطفيا


قد تشهد حياتك العاطفية أجواءً من التفاهم والهدوء مع شريك حياتك، مما يعزز العلاقة بينكما. أما العزاب فقد يتعرفون على شخص جديد يثير اهتمامهم ويغير نظرتهم لبعض الأمور.
 

برج الجوزاء اليوم مهنيا


قد تتلقى اليوم أخباراً جيدة تتعلق بالعمل أو مشروع جديد. كما قد تظهر فرص للتعاون مع أشخاص جدد، وهو ما قد يفتح أمامك آفاقاً مهنية أوسع.
 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة


الفترة القادمة قد تشهد تطورات إيجابية في حياتك المهنية، لذلك حاول التركيز على أهدافك وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي تدعم مستقبلك.

مواليد برج الجوزاء برج الجوزاء الجوزاء توقعات برج الجوزاء حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

عقار

موافقة الرقابة المالية على تأسيس ذراع لإدارة الصناديق وترويج الاكتتابات ضمن منظومة استثمار عقاري متكاملة

منصة فرحة مصر

لتيسير زواج الشباب .. خطوات التسجيل عبر منصة فرحة مصر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ملتقى خدام إيبارشية حلوان والمعصرة يجمع ثلاث كنائس تحت شعار "جسدًا واحدًا"

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد