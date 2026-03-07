قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
أحمد موسى: حان الوقت لوقوف العالم العربي على قلب رجل واحد في وجه مخططات أمريكا وإسرائيل وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طوارئ في المصري استعداداً لشباب بلوزداد الجزائرى بالكونفدرالية

نبيل الكوكي
نبيل الكوكي
عبدالحكيم أبو علم

أعلنت إدارة المصرى حالة الطوارئ فى صفوف الأجهزة الإدارية بالنادى، استعدادا للمواجهة المصيرية أمام فريق شباب بلوزداد الجزائرى، التى يستضيفها ستاد السويس فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، فى إطار جولة الذهاب لدور الثمانية بالكونفيدرالية الإفريقية.

وكلف النادى إدارة العلاقات العامة برئاسة على غويبة، بمهمة استقبال بعثة الفريق الجزائرى وطاقم حكام ومنسقى اللقاء والذين سيصلون للقاهرة نهاية الاسبوع الحالى وينتقلون للسويس فور الوصول.

وتركت الإدارة مهمة حشد الجماهير البورسعيدية الراغبة فى مساندة فريقها بمدرجات استاد السويس وتوفير الحافلات المطلوبه لسفرهم، لمبادرات النواب، ورجال الاعمال والتجار ببورسعيد والتى لا تغطى المطلوب للحشد الجماهيرى اللازم لتحفيز اللاعبين وجهازهم الفنى بالمواجهة المصيرية المرتقبة التى لا بديل عن حسمها بهدفين نظيفين على الأقل، للاطمئنان قبل لقاء الإياب المرتقب المقررة إقامته بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة فى 20 مارس الحالى.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق البورسعيدى بمعسكر تدريبى مغلق بالسويس عقب لقائه الأخير بالدور الأول أمام الجونة، استعدادا للقاء الذى سيقام بالسويس الثلاثاء المقبل، وسيكثف المدير الفنى نبيل الكوكى، متابعته لمباريات المنافس الليلة. 

كان الاتحاد الإفريقى قد اعتمد قائمة حكام ومراقبى ومنسقى اللقاء والتى تضم حكم الساحة جان جاك ندالا (الكونغو الديمقراطية) ومواطنيه جوليان نجيلا، ومواينا مبليزى. والحكم الرابع الحاجى اليو (تشاد) ودحان بيده (موريتانيا) حكما لتقنية الفيديو وكارين أتيزامبونج فومو (الكاميرون) مساعده.

المصري البورسعيدي نبيل الكوكي فريق شباب بوزداد كرة قدم استاد السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

الموازنة العامة

الحكومة تخصص 152.85 مليار جنيه مكافآت للعاملين بالدولة في 7 شهور

البنك المركزي

غدا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ75 مليار جنيه.. تفاصيل

النفط

اقتصادي: ارتفاع النفط والغاز بسبب التوتر بين إيران وأمريكا وإسرائيل

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد