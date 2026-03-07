طوارئ في المصري استعداداً لشباب بلوزداد الجزائرى بالكونفدرالية

أعلنت إدارة المصرى حالة الطوارئ فى صفوف الأجهزة الإدارية بالنادى، استعدادا للمواجهة المصيرية أمام فريق شباب بلوزداد الجزائرى، التى يستضيفها ستاد السويس فى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، فى إطار جولة الذهاب لدور الثمانية بالكونفيدرالية الإفريقية.

وكلف النادى إدارة العلاقات العامة برئاسة على غويبة، بمهمة استقبال بعثة الفريق الجزائرى وطاقم حكام ومنسقى اللقاء والذين سيصلون للقاهرة نهاية الاسبوع الحالى وينتقلون للسويس فور الوصول.

وتركت الإدارة مهمة حشد الجماهير البورسعيدية الراغبة فى مساندة فريقها بمدرجات استاد السويس وتوفير الحافلات المطلوبه لسفرهم، لمبادرات النواب، ورجال الاعمال والتجار ببورسعيد والتى لا تغطى المطلوب للحشد الجماهيرى اللازم لتحفيز اللاعبين وجهازهم الفنى بالمواجهة المصيرية المرتقبة التى لا بديل عن حسمها بهدفين نظيفين على الأقل، للاطمئنان قبل لقاء الإياب المرتقب المقررة إقامته بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة فى 20 مارس الحالى.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق البورسعيدى بمعسكر تدريبى مغلق بالسويس عقب لقائه الأخير بالدور الأول أمام الجونة، استعدادا للقاء الذى سيقام بالسويس الثلاثاء المقبل، وسيكثف المدير الفنى نبيل الكوكى، متابعته لمباريات المنافس الليلة.

كان الاتحاد الإفريقى قد اعتمد قائمة حكام ومراقبى ومنسقى اللقاء والتى تضم حكم الساحة جان جاك ندالا (الكونغو الديمقراطية) ومواطنيه جوليان نجيلا، ومواينا مبليزى. والحكم الرابع الحاجى اليو (تشاد) ودحان بيده (موريتانيا) حكما لتقنية الفيديو وكارين أتيزامبونج فومو (الكاميرون) مساعده.