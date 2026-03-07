استهداف مطاري أربيل وبغداد بمسيّرات والدفاعات الجوية تتصدى

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن إقليم كردستان شهد ليلة وصفتها بـ"المشتعلة"، بعد سلسلة استهدافات بطائرات مسيّرة طالت مواقع حساسة، موضحة أن الهجوم الأبرز استهدف مطار أربيل الدولي وقاعدة حرير التي تضم قوات تابعة للتحالف الدولي.

وأوضحت في رسالة لها على الهواء في قناة القاهرة الإخبارية ، أن هذه التطورات جاءت بعد الساعة السابعة من مساء أمس، في تصعيد أمني جديد تشهده المنطقة.

وأضافت التميمي أن الاستهداف لم يقتصر على إقليم كردستان فقط، بل امتد أيضاً إلى مطار بغداد الدولي، حيث جرى إطلاق مسيّرات باتجاهه، إلا أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لها قبل أن تحقق أهدافها.

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية العراقية رفعت مستوى الاستنفار في محيط المطارات والقواعد العسكرية تحسباً لأي هجمات جديدة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الجبهة الشمالية في العراق، خصوصاً داخل إقليم كردستان، تشهد تداخلاً في العمليات العسكرية، حيث تتعرض بعض المواقع لهجمات من فصائل عراقية مسلحة، بالتزامن مع استهدافات أخرى مرتبطة بالتوتر بين إيران والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في شمال العراق.

وأشارت التميمي إلى أن الضربات تركزت في مناطق عدة داخل الإقليم، أبرزها أربيل والسليمانية، حيث استهدفت مواقع ومقرات تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة لطهران، ما يعكس اتساع رقعة التوتر الأمني في شمال العراق، في ظل مخاوف من استمرار هذه الهجمات خلال الساعات المقبلة.