لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عمرو الورداني: الصدقة في رمضان مفتاح الأمان والقلب المتصل بكفاية الله

عمرو الورداني
عمرو الورداني
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن رمضان ليس مجرد أيام تمر، بل هو ميلاد جديد للقلوب وورشة عمل ربانية لترقية الإنسان، حيث يعمل الله سبحانه وتعالى على رفع القلوب المرهقة لتخرج بفتح رباني يغير حياتنا كلها.

وأوضح الورداني، خلال للقاء تلفزيوني اليوم السبت، أن الفقه الحقيقي هو فقه القلب لمراد الله، وليس مجرد حفظ المسائل الجافة، وأن العبادة يجب أن تنطق في القلب قبل أن تتجسد في السلوك، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله”.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية أن درجة الأمان الداخلي تأتي بعد التعرف على مدد الله، فالذي يتيقن من كفاية الله يصبح مكتفياً به، ويعيش في طمأنينة غير مرتبطة بالمال أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الإنسان المعاصر يعاني من “فقر كاذب” نابع من الشعور بالنقص والقلب المنقبض، نتيجة الانبهار بما لدى الآخرين عبر السوشيال ميديا، وأن هذا الفقر الداخلي يولد خوفاً دائمًا وشحاً في المشاعر.

وتناول الورداني دور الصدقة في رمضان، مؤكداً أنها ليست مجرد فعل مالي، بل حالة روحية تطهر القلب من الشعور بالنقص وتحقق الكفاية الربانية، مستشهداً بزكاة الفطر التي طهرت الصائم من اللغو والرفث وطعمت المساكين، وأنها عندما تُخرج بما يحب الإنسان تتحقق البركة والسعة في القلب، وتصبح الصدقة أداة للعيش بالكفاية والاستغناء بالله، كما بين مثال السيدة عائشة رضي الله عنها وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن الصدقة تبقى عند الله قبل أن تصل إلى الفقير، فتتحول إلى صدقة جارية.

وأشار الورداني إلى خطوات عملية لتحقيق أثر الصدقة، بدءاً باختيار أجمل ما عند الإنسان، والتصدق بيد القلب قبل يد الجسد، والشعور بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بالمال والرزق، لتصبح الصدقة وسيلة لتحقيق الأمان الداخلي واليقين بالكفاية الإلهية، ويعيش القلب متصلاً بالرب سبحانه وتعالى، حراً وغير مرتبك بالدنيويات.

ودعا الدكتور عمرو الورداني، أن يمنح الله المسلمين في رمضان قلوباً جديدة مطمئنة، متصلة بكفاية الله، وأن يجعلهم سبب أمان وسكينة للآخرين، ويحررهم من شعور النقص والشح، ليعيشوا باليقين ويخرجوا أجمل ما عندهم حباً لله وشوقاً إليه، وقال: “اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة حية متصلة بك وبكفايتك في كل لحظة، واجعلنا أماناً لمن حولنا وسكينة لمن يلجأ إلينا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

عمرو الورداني الصدقة رئيس اللجنة الدينية

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

رسامة كاهن جديد

سيامة كاهن جديد بكنيسة السيدة العذراء والرسولين بطرس وبولس في هولندا

رهبان جدد

انضمام 5 رهبان جدد إلى مجمع رهبان دير الأنبا بيشوي ببرية شيهيت

الأنبا إبراهيم إسحق وكهنة الإيبارشيّة البطريركية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس اللقاء الدوري لكهنة الإيبارشيّة البطريركية

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

