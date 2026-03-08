الداخلية تكشف تفاصيل محاولة تعدي شخص على فتاة بسلاح أبيض في الجيزة

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدى على فتاة بسلاح أبيض بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاطل ، زوجته عرفياً "لهما معلومات جنائية") وبحوزة الأول (سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيام المذكورة بترك منزل الزوجية بسبب خلافات بينهما ، وحال مشاهدته لها بالطريق أثناء إستجدائها المارة قام بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام السلاح أبيض المضبوط بحوزته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.