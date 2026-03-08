اجتماع حاسم لوزراء الخارجية العرب لمواجهة الهجمات الإيراني

قالت سلسبيل سليم، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، يأتي في مرحلة مفصلية تشهدها المنطقة، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وإيران ودخولها أسبوعها الثاني. ويهدف الاجتماع إلى صياغة موقف عربي موحد للتعامل مع الهجمات الإيرانية التي طالت عدداً من الدول العربية وتقييم تداعياتها على أمن المنطقة.

وأوضحت سليم خلال رسالة على الهواء، أن جامعة الدول العربية أدانت هذه الهجمات ووصفتها بالتصعيد الخطير المخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، كما أكدت أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، داعية إيران إلى الوقف الفوري لما وصفته بالهجمات والأنشطة التصعيدية ضد الدول العربية.

وأضافت أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط شدد على أن جرّ بعض الدول العربية إلى صراع ليس طرفاً فيه يمثل خطأً استراتيجيا.