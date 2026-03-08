ضبط منتحل صفة ضابط شرطة ادعى قدرته على إخراج محبوس في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لإنتحاله صفة ضابط شرطة والإستيلاء على مبلغ مالى من شقيقه بزعم إنهاء إجراءات الإفراج عن نجله بقنا.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما (شقيق الشاكى ، عامل– مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا) وبسؤالهما أقرا بقيام أحد الأشخاص "ينتحل صفة ضابط شرطة" بالتواصل معهما وطلب منهما مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الشرطى عن (نجل الأول ، وشقيق الثانى "محبوسان على ذمة إحدى القضايا") وعقب تحويلهما المبلغ فوجئا بغلق هاتفه ، ولم يتمكنا من التواصل معه مرة أخرى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائى ، مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف النصب والإحتيال على المذكورين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.