وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع الأردن و إدانة أي انتهاك لسيادته

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يوم الأحد ٨ مارس، للتشاور إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وفي إطار التنسيق الثنائي المسبق قبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والمقرر عقده افتراضياً اليوم.

تبادل الوزيران الرؤى حول خطورة اتساع دائرة المواجهات العسكرية، وحذر وزير الخارجية من أن التمادي في هذه العمليات العسكرية يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد، وضرورة تغليب مسارات التهدئة للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع وأكثر تدميراً.

كما شهد الاتصال تناولاً لتداعيات الاعتداءات التي طالت الأراضي الأردنية، فضلاً عن عدد من الدول العربية الشقيقة. وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي على تضامن مصر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة تداعيات تلك الهجمات، مشدداً على ادانة مصر لأي انتهاك لسيادة الأردن أو تهديد لأمنه واستقراره، رافضا لأية ذرائع لمحاولة تبرير هذه الهجمات.

واتفق الوزيران في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق المشترك، وتكثيف التشاور الثنائي بما يكفل صون الأمن القومي العربي وحماية مصالح دول وشعوب المنطقة.