الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية

تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 8 مارس 2026 اتصالًا هاتفيًا من "كايا كالاس" الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وحرصت على نقل رسالة منها إلى مجلس الجامعة العربية الذي اجتمع اليوم على المستوى الوزاري في دورة غير عادية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة الاعتداءات الإيرانية على سيادة وسلامة أراضي عدد من الدول العربية.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن رسالة المسؤولة الأوروبية الكبيرة تضمنت إعرابًا عن الإدانة الشديدة، ومن دون مواربة، للهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية، وكذا عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت لهذه الهجمات غير المبررة.

واختتم رشدي، أن رسالة "كالاس" تضمنت كذلك التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية، والإشارة إلى مساعي الاتحاد للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لممارسة ضبط النفس.