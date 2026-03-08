أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية، أننا نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية.



وأضاف أبو الغيط، أننا نرفض انتهاك سيادة أي دولة عربية وما يهدد سلامة أراضيها وأجوائها، وأن الاعتداءات على الدول العربية لا تأخذ في اعتبارها مبادئ حسن الجوار.



وأوضح أبو الغيط، أن الاعتداءات على الدول العربية تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتهدد الأمن القومي العربي، وأن الاعتداءات على الدول العربية تعكس سياسة متهورة تضرب حسن الجوار في الصميم.



وتابع أبو الغيط، أنه لا يمكن تبرير الهجمات على الدول العربية بأي حجة أو تمريرها تحت أي ذريعة، وأن الدول العربية ليست طرفا في الحرب الدائرة بل ولم تكن تريد اندلاعها.



وأشار أبو الغيط، إلى أن الدول العربية أعلنت مسبقا عن رفض استخدام أراضيها وأجوائها كمنطلق للعمليات، وأن دول عربية ساهمت في جهود حثيثة ومخلصة وجادة من أجل تجنيب المنطقة كلها بما فيها إيران ويلات الحرب الدائرة.