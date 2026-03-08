أبو الغيط: التصعيد الإيراني في منطقة الخليج غير مبرر ويمثل خطأً كبيرًا

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، التصعيد الإيراني الخطير ضد أهداف مدنية ومنشآت حيوية في منطقة الخليج، موضحًا أن التصعيد الإيراني في منطقة الخليج غير مبرر ويمثل خطأ كبيرا في الحسابات.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال عاجل عبر قناة إكسترا نيوز، أن إيران تمارس عدوانا ضد الشعوب بقصفها منشآت حيوية وأهدافا مدنية، وإيران تضع المنطقة كلها أمام مسار بالغ الخطورة عبر تصعيدها غير المحسوب ضد السكان.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن التصعيد الإيراني استراتيجية يائسة ضد دول لم تشارك في الحرب ولم تسع إليها، وأن التصعيد الإيراني من شأنه تعميق الكراهية والعداء في المنطقة.



