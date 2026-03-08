«الشيوخ» يناقش تعديلات الحمامصي بشأن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، مقترحات التعديل التي تقدم بها نائب التنسيقية أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية بشأن المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون المجلس الأعلى للمستشفيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية (رقم 19 لسنة 2018)، ويهدف التعديل إلى رفع كفاءة هذه المؤسسات الطبية والتعليمية بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير الرعاية الصحية.

أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال

وتنص المادة على: يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضن، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يتم تقييمهم بعد سنة من الأداء.

واقترح النائب أحمد الحمامصي حذف كلمة ( أو من يفوضه ) من الفقرة الأولي لأن فلسفة القانون المقدم قائمة علي اختيار أشخاص ذو الخبرة و تم إعادة التشكيل المجلس لضمان الوصول إلي أفضل السياسات و القرارات و ليس من المنطقي أن يتم تفويض الاختصاص إلي اشخاص آخرين دون ذكرهم في المادة.

أيضا إضافة الحث العلمي لتصبح المادة:

يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي و البحث العلمي.