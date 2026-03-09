دعاء وقت السحر.. ردده مع تناول السحور طوال ما تبقى من رمضان

دعاء وقت السحر ، لا شك أن وقت السحر من الأوقات الطيبة التي يستجاب فيها الدعاء، وعدد ساعات الليل تنقسم إلى ثلاثة أقسام يبدأ من بعد صلاة العشاء، حتى وقت السحور، وهو في الثلث الأخير الساعات الأخيرة قبل الفجر.

ويبحث الكثير عبر محرك البحث جوجل عن دعاء وقت السحر حتى يكونوا حريصين عليه في شهر رمضان المبارك .. ودعاء وقت السحر في السطور التالية.

دعاء وقت السحر

ويستحب أن نقول في دعاء وقت السحر اللهم إني سائل فقير فأغنني من سعة فضلك، خائف مستجير فأجرني من عذابك.

اللهم ارحم في الدنيا غربتي وعند الموت صرعتي وفي القبور وحدتي ومقامي غدا بين يديك .

-اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابة اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا.

-اللهم انى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي وتقضي دينى وتيسر امرى

- اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام.

-اللهم اغننا بالعلم , وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى , وجملنا بالعافية , يا من يكفي من كل أحد , ولا يكفي عنه أحد , يا أحد من لا أحد له , يا سند من لا سند له , انقطع الرجاء إلا منك , وخابت الآمال إلا فيك , وسدت الطرق إلا إليك , فكن لنا مما نحن فيه و أعنا علي ما نحن عليه , بجاه وجهك الكريم , وبحق محمد صلي الله عليه وسلم عليك آمين .

-يا غياثي عند كل كربة , ومجيبي عند كل دعوة , ومعاذي عند كل شدة , و يا رجائي حين تنقطع حيلتي سبحانك يالله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

- اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى دِينِي بِدُنْيَايَ، وَعَلَى آخِرَتِي بِالتَّقْوَى، وَاحْفَظْنِي فِيمَا غِبْتُ عَنْهُ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فِيمَا حَضَرْتُه، يَا مَنْ لا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلا تُنْقِصُهُ الْمَغْفِرَةُ، اغْفِرْ لِي مَالا يَضُرُّكَ، وَهَبْ مَالا يُنْقِصُكَ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، إِلَهِي أَسْأَلُكَ فَرَجًا قَرِيبًا، وَصَبْرًا جَمِيلاً، وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ، وَأَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّه الْعَظِيم.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

-اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الاعداء انك رب الارض والسماء ربي ورب كل شئ بيدك الملك وانت على كل شئ قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها ابواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.

- اللَّهُمَّ أَنِلْنِي مَعْرُوفًا مِنْ مَعْرُوفِكَ تُغْنِنِي بِهِ عَنْ مَعْرُوفِ مَنْ سِوَاكَ ، يَا مَعْرُوفًا بِالْمَعْرُوفِ .

اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي كُلَّ عَسِيرٍ ، فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ .

اللَّهُمَّ كَمَا سَتَرْتَ مَا مَضَى بِرَحْمَتِكَ ، فَاسْتُرْ مَا بَقِيَ بِنِعْمَتِكَ (ثَلاثاً) ..يَا عَالِمَ السِّرَّ مِنَّا ، لا تَكْشِفْ السَّتْرَ عَنَّا ، وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا ، وَكُنْ لَنَا حَيْثُ كُنَّا (ثلاثاً) .. يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ .

دعاء قبل الفجر

اللَّهُمَّ بِكَ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ ، فَارْبِطْ عَلَى قَلْبِي بِالْيَقِينِ مِنْكَ ، وَالأَمَلِ فِيكَ ، وَالإِيمَانِ بِكَ ، وَالاعْتِصَامِ بِحُبِّكَ ، وَالاسْتِمْسَاكِ بِعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى ، وَالثِّقَةِ فِي خَفِيِّ لُطْفِكَ .

يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ .

يَا مَنْ يَكْشِفُ السُّوءَ عَمَّنْ نَادَاهُ .

يَا مُغِيثَ الْمُسْتَغِيثِينَ أَغِثْنَا (ثَلاثاً) .

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ارْحَمْنَا (ثلاثاً) .

يَا لَطِيفاً بِالْعِبَادِ لا تَفْضَحْنَا (ثلاثاً) .

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى مَا تُحِبُّ يَا اللهُ (ثلاثاً) .

اللَّهُمَّ لا تَفْجَأْنِي وَلا تَفْجَعْنِي (ثلاثاً) .

اللَّهُمَّ الْطُفْ بِي فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ (ثلاثاً) .

اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنِّي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ثلاثاً) .

﴿ لاّ إِلَـَهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ﴾ (ثلاثاً) .

اللَّهُمَّ نَجِّنِي مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ تُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ (ثَلاثاً) .

يَا مَنْ لا تَنْفَعْهُ طَاعَتِي ، وَلا تَضُرُّهُ مَعْصِيَتِي ، وَلا حَاجَةَ بِهِ لِعَذَابِي ، وَلا حُجَّةَ لِي إِلَيْهِ ، وَلا عُذْرَ لِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَسْأَلُكَ بِضَعْفِي وَانْكِسَارِي ، وَذُلِّي وَافْتِقَارِي ، أَنْ تَتَقَبَّلَ مِنِّي ، وَتَسْتَجِيبَ لِي ، وَتُخَفِّفَ عَنِّي ، وَلا تُعَامِلَنِي بِعَمَلِي .

اللَّهُمَّ اقْضِ حَاجَاتَنَا وَأَنْتَ بِهَا أَعْلَمُ (ثلاثاً) .

يَا وَاحِدَ يَا أَحَدُ ، يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، ثَبِّتْنِي اللَّهُمَّ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَلا تُلْجِئْنِي بِفَضْلِكَ إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ .

(يَا اللهُ ، يَا اللهُ ، يَا اللهُ) .

يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوَى ، يَا سَامِعَ الْحَقِّ وَالدَّعْوَى ، يَا مَنْ إِلَيْهِ مُنْتَهَى الشَّكْوَى .

اللَّهُمَّ عِلْمُكَ بِحَالِي حَسْبِي مِنْ سُؤَالِي (ثلاثاً) .

يَا مَنْ يَكْفِي عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَلا يَكْفِي عَنْهُ أَحَدٌ اغْنِنِي بِكَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَلا تَشْغِلْنِي عَنْكَ بِأَيِّ أَحَدٍ .

(يَا أَحَدُ ، يَا أَحَدُ ، يَا أَحَدُ) .