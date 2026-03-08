في جلسة الإستئناف.. قرار جديد بشأن رئيس حي شرق الإسكندرية السابق

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، تأجيل محاكمة المتهم "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حى شرق الإسكندرية ،لاتهامه فى قضية رشوة. لجلسة 11 مارس الجاري.

كانت محكمة جنايات أول درجة الإسكندرية، اصدرت حكما بالسجن المشدد 7 سنوات لرئيس حى شرق الإسكندرية، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية.



تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثانى "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.

التحقيقات فى واقعة رئيس حى شرق الإسكندرية

تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى "م.ال.هـ" مبلغ مائتى ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجرى تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

رشوة رئيس حى شرق لإنهاء مستخلصات بمحافظة الغربية

ثانيا المتهم الثانى "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.

كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حى شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابى بالسجن المؤبد فى قضية رشوة بإحدى محافظات الدلتا.

البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حى شرق الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.