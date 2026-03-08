قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل للذكر وقت محدد؟.. داعية يوضح سر عبادة لا تتقيد بزمان أو مكان

محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات أن ذكر الله يعد من أعظم العبادات في الإسلام، لما يتميز به من سهولة ويسر، إذ لا يرتبط بوقت أو مكان معين، بل يمكن للمسلم أن يداوم عليه في مختلف الأوقات والظروف.

وأوضح، خلال إجابته عن سؤال: «كيف يكون الذكر عبادة رغم أنه غير مرتبط بموعد محدد؟» في برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، أن العبادات في الإسلام تنقسم من حيث ارتباطها بالزمان والمكان إلى عدة أنواع.

عبادات أخرى ترتبط بالزمان

وأشار إلى أن هناك عبادات تجمع بين الزمان والمكان، مثل الحج الذي يؤدي في وقت محدد من العام وفي مكان محدد هو مكة المكرمة، بينما توجد عبادات أخرى ترتبط بالزمان فقط مثل صيام شهر رمضان، والذي يمكن أداؤه في أي مكان حول العالم.

وأضاف أن بعض العبادات ترتبط بالمكان دون زمان محدد، مثل العمرة التي تؤدى في مكة المكرمة ويمكن أداؤها في أي وقت خلال العام.

أيسر العبادات وأكثرها استمرارًا

وبيّن أن الذكر يختلف عن هذه العبادات، إذ يمكن للمسلم أن يذكر الله في جميع الأوقات والأحوال؛ سواء كان قائمًا أو جالسًا أو مستلقيًا، وكذلك قبل النوم وبعد الاستيقاظ، وعند دخول المسجد أو الخروج منه، وفي الليل والنهار، ما يجعله من أيسر العبادات وأكثرها استمرارًا في حياة المسلم.

محمد سامي

