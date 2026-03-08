قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
سنبذل قصارى جهدنا.. تعليق قوي من مورنيو قبل مواجهة بورتو بالدوري البرتغالي

مجدي سلامة

أكد جوزيه مورينيو أن فريقه بنفيكا سيبذل قصارى جهده في سباق لقب الدوري البرتغالي الممتاز، وذلك عندما يستضيف متصدر الدوري بورتو يوم الأحد.

يتأخر بنفيكا بفارق سبع نقاط عن بورتو قبل مواجهة الأحد على ملعب دا لوز، بينما قلص سبورتينج لشبونة، صاحب المركز الثاني، الفارق إلى نقطة واحدة فقط بعد فوزه 2-1 على براجا يوم السبت.

فشل مورينيو في الفوز على بورتو في مباراتيه السابقتين، حيث خسر 1-2 أمام أونياو دي ليريا في نوفمبر 2001، وتعادل سلبيًا 0-0 في أكتوبر 2025.

مع حاجة بنفيكا شبه الماسة للفوز، يعتقد مورينيو أن فريقه سيقدم كل ما لديه أمام جماهيره.

وقال مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة بورتو: "لا أعرف ما أتوقعه؛ فالتوقعات دائمًا ما تنطوي على مخاطرة كبيرة، وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بها".

وواصل: "يمكننا الحديث عن التصريحات الضمنية. أما تحديد التوقعات فهو أمر معقد. تُجرى الحسابات مباراةً تلو الأخرى، وهذا ما كان عليه الحال منذ البداية، وسيظل كذلك حتى اكتمال الحسابات الرياضية".

أكمل: "موضوعيًا، الفارق بيننا سبع نقاط، تخيّلوا - وهو ما لا أرغب بتخيّله - أن يتحول هذا الفارق إلى عشر نقاط، من الواضح أن ذلك سيُقلل فرصنا بشكل كبير".

أتم: “لكنني لا أريد أن أكون متشائمًا. ما دام ذلك ممكنًا، سنبذل قصارى جهدنا.”

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

