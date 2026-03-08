سنبذل قصارى جهدنا.. تعليق قوي من مورنيو قبل مواجهة بورتو بالدوري البرتغالي

أكد جوزيه مورينيو أن فريقه بنفيكا سيبذل قصارى جهده في سباق لقب الدوري البرتغالي الممتاز، وذلك عندما يستضيف متصدر الدوري بورتو يوم الأحد.

يتأخر بنفيكا بفارق سبع نقاط عن بورتو قبل مواجهة الأحد على ملعب دا لوز، بينما قلص سبورتينج لشبونة، صاحب المركز الثاني، الفارق إلى نقطة واحدة فقط بعد فوزه 2-1 على براجا يوم السبت.

فشل مورينيو في الفوز على بورتو في مباراتيه السابقتين، حيث خسر 1-2 أمام أونياو دي ليريا في نوفمبر 2001، وتعادل سلبيًا 0-0 في أكتوبر 2025.

مع حاجة بنفيكا شبه الماسة للفوز، يعتقد مورينيو أن فريقه سيقدم كل ما لديه أمام جماهيره.

وقال مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة بورتو: "لا أعرف ما أتوقعه؛ فالتوقعات دائمًا ما تنطوي على مخاطرة كبيرة، وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بها".

وواصل: "يمكننا الحديث عن التصريحات الضمنية. أما تحديد التوقعات فهو أمر معقد. تُجرى الحسابات مباراةً تلو الأخرى، وهذا ما كان عليه الحال منذ البداية، وسيظل كذلك حتى اكتمال الحسابات الرياضية".

أكمل: "موضوعيًا، الفارق بيننا سبع نقاط، تخيّلوا - وهو ما لا أرغب بتخيّله - أن يتحول هذا الفارق إلى عشر نقاط، من الواضح أن ذلك سيُقلل فرصنا بشكل كبير".

أتم: “لكنني لا أريد أن أكون متشائمًا. ما دام ذلك ممكنًا، سنبذل قصارى جهدنا.”