قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«إذًا لن يضيعنا الله».. موقف مؤثر للسيدة هاجر يكشف معنى التوكل الحقيقي

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
محمد البدوي

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن قصة السيدة هاجر مع سيدنا إبراهيم عليه السلام تجسد أسمى معاني الثقة في الله والتوكل عليه، خاصة في اللحظة التي تركها فيها مع طفلها الرضيع سيدنا إسماعيل في صحراء مكة.

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، أن سيدنا إبراهيم اصطحب زوجته هاجر وطفلهما إسماعيل إلى منطقة مكة بالقرب من موضع بئر زمزم، في وقت لم يكن المكان فيه عامرًا بالحياة أو السكن.

وأضافت أن سيدنا إبراهيم ترك لهما قدرًا قليلًا من الطعام والماء، ثم همّ بالمغادرة، بينما كان إسماعيل لا يزال رضيعًا، الأمر الذي جعل السيدة هاجر تناديه متسائلة عن سبب تركهما في هذا المكان القاحل.

قوة إيمانها وثقتها المطلقة

وأشارت إلى أن السيدة هاجر سألته: «هل أمرك الله بهذا؟»، فأجابها إبراهيم عليه السلام بالإيجاب، لترد بثقة ويقين: «إذًا لن يضيعنا الله»، في موقف يعكس قوة إيمانها وثقتها المطلقة في رعاية الله.

 رسالة عظيمة

وأكدت الدكتورة دينا أن هذا الموقف يحمل رسالة عظيمة، وهي أن اليقين بالله والتوكل عليه يمنحان الإنسان الطمأنينة والقوة، ويجعلان المؤمن يسير في حياته مطمئن القلب مهما اشتدت الظروف.

دينا أبو الخير قصة السيدة هاجر سيدنا إبراهيم الثقة في الله رسالة عظيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ممدوح عباس

لحل الأزمة المالية.. ممدوح عباس ينعش خزينة الزمالك بـ 170 مليون جنيه

دولار امريكي

في 7 بنوك.. أسعار الدولار تتجاوز الـ 52 جنيها الآن

ترشيحاتنا

سيدات سموحة

سيدات سموحة تحسم المواجهة أمام نيو جيزة بفارق كبير

الراحل العامري فاروق

شيحة: أزمات الإسماعيلي بدأت منذ 2011 والراحل العامري فاروق كان يدعمنا بقوة

عبد الرحمن مجدي

شيحة: نجحت في بيع عبد الرحمن مجدي بـ50 مليون جنيه رغم فسخ عقده

بالصور

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مى كساب
مى كساب
مى كساب

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

فيديو

محمد سامي

كنتِ فين من أول رمضان.. رد غير متوقع من محمد سامي على ياسمين عبد العزيز بعد قائمة الأكثر مشاهدة

رسومات ومروحيات عسكرية

تكتيك غير تقليدي.. حيلة إيرانية تربك الخصوم

محمود عزب ودور الصامت

ورق السيناريو فاضي.. تفاعل واسع مع ظهور محمود عزب الصامت في مسلسل موناليزا

صورة من المؤتمر الصحفي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد