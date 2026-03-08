«إذًا لن يضيعنا الله».. موقف مؤثر للسيدة هاجر يكشف معنى التوكل الحقيقي

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن قصة السيدة هاجر مع سيدنا إبراهيم عليه السلام تجسد أسمى معاني الثقة في الله والتوكل عليه، خاصة في اللحظة التي تركها فيها مع طفلها الرضيع سيدنا إسماعيل في صحراء مكة.

وأوضحت، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة صدى البلد، أن سيدنا إبراهيم اصطحب زوجته هاجر وطفلهما إسماعيل إلى منطقة مكة بالقرب من موضع بئر زمزم، في وقت لم يكن المكان فيه عامرًا بالحياة أو السكن.

وأضافت أن سيدنا إبراهيم ترك لهما قدرًا قليلًا من الطعام والماء، ثم همّ بالمغادرة، بينما كان إسماعيل لا يزال رضيعًا، الأمر الذي جعل السيدة هاجر تناديه متسائلة عن سبب تركهما في هذا المكان القاحل.

قوة إيمانها وثقتها المطلقة

وأشارت إلى أن السيدة هاجر سألته: «هل أمرك الله بهذا؟»، فأجابها إبراهيم عليه السلام بالإيجاب، لترد بثقة ويقين: «إذًا لن يضيعنا الله»، في موقف يعكس قوة إيمانها وثقتها المطلقة في رعاية الله.

رسالة عظيمة

وأكدت الدكتورة دينا أن هذا الموقف يحمل رسالة عظيمة، وهي أن اليقين بالله والتوكل عليه يمنحان الإنسان الطمأنينة والقوة، ويجعلان المؤمن يسير في حياته مطمئن القلب مهما اشتدت الظروف.