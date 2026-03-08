ناجى الشهابي: زيادة المعروض المحلي الطريق الحقيقي لخفض أسعار الدواجن

قال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح برغبة بشأن صناعة الدواجن وارتفاع أسعارها، إن مناقشة هذا الملف داخل مجلس الشيوخ تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لأن صناعة الدواجن تمثل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في مصر، كما أنها المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني لملايين الأسر المصرية، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد الشهابي في بيان له أن زيادة المعروض في الأسواق تعد أحد أهم المفاتيح لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن أي سوق تحكمه معادلة العرض والطلب، وعندما يقل المعروض من سلعة أساسية مثل الدواجن ترتفع الأسعار بصورة تلقائية. ولذلك فإن دعم المربين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وضخ كميات أكبر في الأسواق سيؤدي إلى استعادة التوازن الطبيعي للسوق وخفض الأسعار.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مربّي الدواجن يواجهون خلال الفترة الأخيرة تحديات كبيرة أثرت على حجم الإنتاج، في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف التي تمثل ما يقرب من 70% من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت واللقاحات والأدوية البيطرية وتكاليف الطاقة والنقل، وهو ما أدى إلى خروج عدد من المربين من دائرة الإنتاج.

وشدد الشهابي على ضرورة التوقف عن استيراد الدواجن في هذه المرحلة، لأن الاستيراد يمثل ضغطًا على المنتج المحلي ويؤثر سلبًا على صناعة وطنية يعمل بها ملايين المصريين بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لدعم الإنتاج المحلي وتمكين المربين من زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار الشهابي إلى أن الرسالة التي يوجهها مجلس الشيوخ من خلال مناقشة هذا الملف هي أن الدولة تتابع أوضاع الأسواق بدقة، ولن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار، مطالبًا بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط حلقات التداول بين المنتج والمستهلك لمنع التلاعب بالأسعار أو تخزين السلع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف الشهابي أن الحكومة يمكنها اتخاذ خطوات عملية مهمة لدعم صناعة الدواجن، من بينها توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، والتوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تقديم تسهيلات تمويلية للمربين وتشجيع عودة المزارع المتوقفة إلى الإنتاج.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الاقتراح برغبة داخل مجلس الشيوخ لا يقتصر على معالجة أزمة الأسعار الحالية، بل يتجاوز ذلك إلى وضع رؤية وطنية متكاملة لحماية صناعة الدواجن باعتبارها صناعة استراتيجية مرتبطة بالأمن الغذائي المصري، بما يحقق التوازن بين دعم المنتج الوطني وضمان استقرار الأسعار للمواطن.