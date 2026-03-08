قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

هل يُحسب الصيام إذا نزل الدم بعد الطهر أثناء الحيض؟.. أمين الفتوى يجيب

المرأة المسلمة
المرأة المسلمة
محمد شحتة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الصيام إذا طهرت المرأة من الحيض واغتسلت وصامت، ثم نزل الدم مرة أخرى بعد الإفطار، وهل يُحسب هذا اليوم من الصيام أم لا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على سؤال من سيدة عندما يأتيها الحيض يستمر عدة أيام ثم ينقطع يومًا كاملًا فاغتسلت وصامت، وبعد الإفطار نزل الدم مرة أخرى، متسائلة عن حكم صيام هذا اليوم، أن القاعدة الفقهية تقول إن الطهر المتخلل في الحيض من الحيض.

وأضاف أن المقصود بذلك أنه إذا نزل الدم عدة أيام ثم انقطع يومًا كاملًا داخل مدة الحيض، ثم عاد الدم مرة أخرى، فإن هذا اليوم الذي انقطع فيه الدم يُعد من الحيض وليس طهرًا حقيقيًا، لأنه وقع داخل مدة الحيض، وبالتالي يأخذ حكم الحيض.

وأشار إلى أنه إذا نزل الدم مرة أخرى خلال مدة الحيض التي قد تصل إلى عشرة أيام، فإن الأيام التي انقطع فيها الدم داخل هذه الفترة تُعد من الحيض، ويكون الصيام في هذه الحالة غير صحيح حتى لو مر يوم كامل دون نزول دم.

ولفت إلى أن هذه القاعدة تُلخص بقول الفقهاء: الطهر المتخلل أيام الحيض من الحيض، موضحًا أن هذه هي الفتوى المعمول بها في دار الإفتاء المصرية وفق مذهب الأحناف. 

المرأة الحيض الصيام الصلاة شهر رمضان

