فياريال يتفوق على إلتشي 2-1 في الدوري الإسباني

حقق نادي فياريال فوزا ثمينا على نظيره إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وافتتح تاجون بوكانان أهداف المباراة لصالح فياريال في الدقيقة 31 من عمر المباراة، قبل أن يسجل سانتياجو مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وتمكن أندري سيلفا لاعب إلتشي من تقليص الفارق في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ولكنه لم يكن كافياً لإعادة فريقه في المباراة.

واستعاد نادي فياريال نغمة الانتصارات بالفوز على إلتشي، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام برشلونة (4-1).

ورفع فياريال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وتواصلت نتائج إلتشي السلبية، ليتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.