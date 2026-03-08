بلاش تفتوا في الطب.. حسام موافي يحذر من إيقاف دواء الغدة الدرقية دون استشارة

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني من التعامل باستهانة مع أمراض الغدة الدرقية، مؤكدًا أن علاجها ليس بالأمر السهل سواء في حالات النشاط أو الخمول.

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربِ زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد أن نشاط الغدة الدرقية قد يتطلب في بعض الحالات العلاج بالإشعاع، بينما يُعد خمول الغدة أبسط نسبيًا من حيث العلاج.

ووجه موافي رسالة حادة لمن يتحدثون في الأمور الطبية دون علم، قائلًا: «يا أخونا اللي بتفتوا في الطب اتقوا الله»، مؤكدًا أن أرواح المرضى ليست أمرًا هينًا يمكن التعامل معه بنصائح غير متخصصة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أن الطبيب لا يطلق نصائحه بسهولة، موضحًا أنه قضى سنوات طويلة في الدراسة والبحث العلمي قبل أن يقدم رأيًا طبيًا، قائلاً: «عشان أقول للمريض كلمة، تخرجت من الطب من الأوائل، وحصلت على درجتي ماجستير ودكتوراه، ونشرت نحو 180 بحثًا علميًا في الخارج».

إيقاف دواء الغدة الدرقية

كما حذر أستاذ الحالات الحرجة من إيقاف دواء الغدة الدرقية خلال شهر رمضان دون استشارة الطبيب، مؤكدًا أنه لا توجد علاقة بين الصيام وتناول هذا الدواء، مشيرًا إلى أنه يمكن تناوله بعد أذان المغرب وفق إرشادات الطبيب المعالج.

