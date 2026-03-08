القاضي: التوترات فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع بضائع الخليج وميناء سفاجا هي الحل

أكد المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات أن التطورات الجيوسياسية الحالية في المنطقة، وما تشهده طرق التجارة من اضطرابات، تمثل فرصة مهمة أمام مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتجميع البضائع القادمة من منطقة الخليج والشرق الأوسط وإعادة تصديرها إلى الأسواق الأوروبية عبر الموانئ المصرية.





وأوضح، على هامش حفل إفطار شعبة النقل الدولي بالإسكندرية، أن البنية التحتية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية تضع مصر في موقع متميز لاقتناص هذه الفرصة، خاصة بعد تنفيذ شبكة طرق قومية متطورة تربط الموانئ المصرية بالدول المجاورة، وهو ما انعكس على تقدم مصر إلى المركز 18 عالمياً في جودة الطرق.





وأشار إلى أن تطوير الموانئ المصرية وإضافة الأرصفة و المحطات الجديدة تساهم في رفع كفاءة عمليات الشحن والتصدير، وسرّع من حركة تداول البضائع، مما يعزز قدرة مصر على أن تصبح مركزاً محورياً لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية في المنطقة و أشاد بميناء سفاجا كميناء ينظر إليه كمستقبل ميناء محوري متميز.





كما شدد على أهمية الحفاظ على تنافسية سلاسل الإمداد في المنطقة خلال هذه المرحلة الحساسة، بما يضمن استمرار تدفق التجارة دون زيادات غير مبررة في تكاليف الشحن قد تؤثر على القدرة التنافسية للسلع في الأسواق العالمية.





وأشار القاضي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أيضاً تعزيز الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في قطاع النقل واللوجستيات، إلى جانب تشجيع الشراكات والاندماجات بين الشركات لرفع كفاءة القطاع وتمكينه من التعامل مع التحولات السريعة في حركة التجارة الدولية.





وأكد أن مصر تمتلك اليوم المقومات التي تؤهلها للعب دور أكبر في منظومة التجارة العالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية حديثة وشبكة موانئ قادرة على خدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.