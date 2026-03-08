قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وكيل تعليم الشيوخ: دماء شهداء مصر الدافع لمواصلة معركة البناء والتنمية

عبد الرحمن سرحان

توجه النائب ناجح جلال وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بأسمى آيات التقدير والعرفان لأسر الشهداء، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والوطنية.

وأضاف ناجح جلال أنه في يوم الشهيد نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا اللذين ستبقى تضحياتهم محفورة في ذاكرتنا أبد الدهر، مؤكدا أن دماء الشهداء التي روت أرض مصر هي الدافع القوي لمواصلة معركة البناء والتنمية.

وتابع النائب ناجح جلال: ستظل سيرة الشهداء العطرة محفورة في وجدان الشعب المصري، وستبقى تضحياتهم منارةً تضيء طريق الحرية والكرامة.

وأضاف النائب ناجح جلال أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تنسى أبناءها الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، مؤكداً أن رعاية أسر الشهداء وتقديم الدعم الكامل لهم واجب وطني وإنساني يعكس تقدير الدولة لتضحيات أبنائها. وشدد على أن بطولات الشهداء ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة لتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ومواصلة العمل بكل إخلاص من أجل رفعة مصر واستقرارها.

