فن وثقافة

مؤلف ن النسوة: البيئة الشعبية ليست خلفية شكلية والرهان على اختلاف الشخصيات والسرد| خاص

ن النسوة
ن النسوة
محمد نبيل

قال السيناريست أحمد صفوت إن مسلسل "نون النسوة" في جوهره حكاية أختين مختلفتين بشكل كامل، وكل واحدة منهما تقدم تصوراً مغايراً لكيفية مواجهة الحياة.

وأضاف: الفكرة الأساسية انطلقت من سؤال بسيط لكنه عميق، وهو ماذا يحدث عندما يقف الإنسان أمام مفترق طرق، بين اختيار يبدو سهلا وسريع العائد، وآخر أصعب وأكثر تعقيداً لكنه أكثر ثباتاً على المدى البعيد؟، وهذا التناقض يتجسد بوضوح في شخصيتي الأختين حيث تمثل كل واحدة منهما رؤية مختلفة للعالم ولطبيعة القرارات التي تصنع المصير.

وتابع صفوت في تصريحات خاصة أن الأحداث تأخذ المشاهد في منعطفات متتالية من خلال علاقة الأختين، اللتين تعيشان في منطقة شعبية، وتحملان أحلاماً متباينة وتطلعات لا تشبه بعضها البعض، موضحاً أن البيئة الشعبية لم تُستخدم كخلفية شكلية فقط، بل كعنصر فاعل في تشكيل وعي الشخصيات، لأن تفاصيل الحياة اليومية في هذه المناطق تفرض إيقاعاً خاصاً على الناس، وتضعهم في اختبارات مستمرة بين الرغبة في التغيير والقدرة على تحمّل تبعاته.

وأضاف: الصراع في المسلسل لا يقوم على أحداث صاخبة بقدر ما ينبع من تفاصيل صغيرة تمس الحياة اليومية، من البيت والعمل والعلاقات، حيث تتعامل كل أخت مع التحديات بطريقة مختلفة تماماً، مشيراً إلى أن "شريفة" و"زينات" ليستا شخصيتين تقليديتين في إطار الأبيض والأسود، بل لكل منهما دوافعها ومبرراتها، وهو ما يجعل المشاهد أحياناً متعاطفاً مع إحداهما، ثم يجد نفسه في لحظة أخرى يعيد النظر في هذا التعاطف.

وأكد صفوت أن أحد أهم رهاناته في الكتابة كان تقديم شخصية "شريفة" بشكل مختلف عن الصورة المعتادة التي قد يتوقعها الجمهور من مي كساب، موضحاً أنه كان حريصًا على أن تكون الشخصية مركبة، بحيث يسير المشاهد معها على خط رفيع بين التعاطف والاختلاف، لافتا إلى أن الصراعات داخل العمل جذابة لأنها نابعة من واقع نعيشه جميعاً، فكل إنسان في لحظة ما قد يجد نفسه مضطراً لاتخاذ قرار صعب، قد يغيّر مسار حياته بالكامل، وهنا تكمن الدراما الحقيقية.

وأشار أحمد صفوت إلى أن المسلسل يستند إلى قدر كبير من الواقع، لكن تمت معالجته درامياً بحيث يصبح قريباً من الناس دون أن يفقد عنصر التشويق، لافتا إلى أن الفكرة المحورية التي تحكم البناء الدرامي هي أن اختيارات الإنسان هي التي تحدد مصيره بشكل قاطع، وأن الأحداث تتطور لتُظهر كيف يمكن لقرار واحد أن يفتح أبواباً لم تكن في الحسبان عبر ترك المجال للمشاهد كي يعيد التفكير في مفهوم الطريق السهل والطريق الصعب، وهل السهولة تعني دائماً المكسب، أم أن الثمن قد يكون أكبر مما نتخيل.

وتحدث أحمد صفوت عبد الرحمن عن كواليس العمل، مشيراً إلى أن جلسات التحضير مع المخرج إبراهيم فخر كانت عنصراً أساسياً في تشكيل الرؤية النهائية، لأنه من المخرجين الذين يمنحون النص مساحة للنقاش والتطوير، فالتعاون بينهما كان قائماً على تبادل الصور والأفكار، بهدف الوصول إلى أفضل صورة ممكنة لكل مشهد، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي في "نون النسوة" هو الرهان على الاختلاف، سواء في الشخصيات أو في طريقة السرد، لأن الاختلاف وحده هو ما يصنع الدهشة ويمنح العمل خصوصيته.

