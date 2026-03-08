قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد المنعم فؤاد: أول خطاب إلهي للأمة كان دعوة للقراءة والمعرفة
9 قتلى و10 جرحى في غارات إسرائيلية على صور ومخيم عين الحلوة بلبنان
سيظل محفورا.. تقرير إسباني يعلق على تسجيل حمزة عبد الكريم أولى أهدافه مع برشلونة
الرئيس السيسي يحذر من حدوث أزمة اقتصادية وإقليمية دولية
تراجع سعر بيع الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يبحثان هاتفياً تطورات الأمن الإقليمي وسبل مواجهة التهديدات العسكرية
تعرف على طواقم تحكيم مباراتي الأهلي وطلائع الجيش وبيراميدز والبنك
صرف مرتبات مارس 2026 قبل عيد الفطر.. اعرف الموعد الرسمي وجدول الأجور
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
مجتبى خامنئي مرشـدا جديدا لإيران خلفا لوالده
عمرة هدية رمضان.. فوز متسابقتين في اليوم الـ11 من مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
وزير الداخلية يُبعد أثيوبيتين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل عرض وطلب الحلقة 4.. سلمى أبو ضيف تدخل عالم بيع الأعضاء

مسلسل عرض وطلب
مسلسل عرض وطلب
سعيد فراج

بدأت الحلقه الرابعة من مسلسل عرض وطلب، باطمئنان هبه (سلمى أبو ضيف) على والدتها ولكن بدأت المشكلة مع شعبان الذي يريد زقزوق الهارب.

فتفاجىء هبه بسرقة سيارتها ويضغط شعبان على هبه (سلمى ابو ضيف) لايجاد شخص فصيلة دمه O بديلا لزعزوع، لتجد نفسها متورطة في عالم بيع الأعضاء. 

مسلسل عرض وطلب

يعرض مسلسل عرض وطلب بطولة النجمة سلمى أبو ضيف على قناة أون الساعة 7:00 مساء الإعادة 5:15 الفجر والساعة 2 ظهرا ومنصة watch it. 

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية .

وفي سياق متصل، علقت سلمى أبو ضيف عن مسلسلها عرض وطلب الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2026 ، وصرحت سلمى عن دورها في العمل، إنها تقوم بشخصية هبة وهي مدرسة ويظهر في المسلسل الجانب الشخصي في حياتها، وأوضحت سلمى عن العمل، أنه مختلف وشخصية هبة مكتوب بشكل جيد والمشروع يلعب على فكرة الصواب والخطأ. 

أعمال سلمى أبو ضيف 

وفي سياق آخر، طرح الاعلان التشويقي لفيلم ايجي بست من بطولة النجمه سلمى أبو ضيف، احمد مالك، محمد عبده، حنان يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي .

وفي سياق آخر، انتهت سلمى أبو ضيف من تصوير مسلسل بنج كلي الذي يعرض في موسم الـ off season، والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.

وتنتظر سلمى عرض فيلمي إذما وفيلم ايجي بيست، فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق.

سلمى أبو ضيف أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل عرض وطلب مسلسلات رمضان

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

