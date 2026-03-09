تعليق غير متوقع من فتحي سند علي سباق الدوري

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بفريق الزمالك بعد تصدرة جدول ترتيب الدوري الممتاز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب فتحي سند: كان متوقع إن الأهلي وبيراميدز يكملوا سباق الدوري لوحدهم، خصوصًا بعد فترة يانيك فيريرا مع الزمالك والتعثرات في بداية الدوري، لكنه في وضع مختلف الآن".

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية يوم الأحد المقبل، لمتابعة مباراة الأهلي أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي عقب صدارته لجدول ترتيب المجموعة الثانية.

بينما حجز الترجي بطاقة التاهل عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

وتقام مباراة الترجي مباراة أمام الأهلي يوم الأحد 15 مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

أما مباراة الإياب فستقام على استاد القاهرة الدولي يوم السبت 21 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي والملعب المالي.