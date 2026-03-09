رسالة مؤثرة.. أول تعليق من الشحات مبروك بعد وفاة زوجته

استقبل الشحات مبروك، بطل العالم في كمال الأجسام، المعزين في وفاة زوجته امس، الأحد، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأجريت مراسم الدفن والعزاء بمقابر الأسرة، وسط مواساة كبيرة للبطل الرياضي في مصابه الأليم.

وكتب الشحات مبروك عبر حسابه علي إنستجرام "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

البقاء لله، ولا نقول إلا ما يرضي الله انتقلت إلى رحمة الله زوجتي العزيزة، ونسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

واضاف "تم تلقي العزاء في المقابر بمسقط رأسنا في دسوق

جزاكم الله خيرًا وشكر الله سعيكم جميعًا".

وكان المئات من أهالي مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ شيعوا امس جنازة زوجة الشحات مبروك، بطل العالم في كمال الأجسام، وذلك من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرة الفقيدة.

وظهر الكابتن الشحات مبروك في حالة حزن شديد على فراق زوجته التي كانت سندًا وعضدًا له وكانت سببًا قويًا في دعمه طوال مسيرته الرياضية المشرفة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إلى دفتر عزاء ينعى الراحلة، مقدمين واجب العزاء والمواساة لبطل العالم الشحات مبروك، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشحات مبروك من أبناء مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذاع صيته وشهرة الواسعة في رياضة كمال الأجسام، ويحظى بحب شديد داخل مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأسه.