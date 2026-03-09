قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الإثنين 9 مارس 2026، العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات، سواء في الدوريات الأوروبية أو المسابقات المحلية، حيث ينتظر عشاق الكرة مواجهات قوية ومثيرة.

وتتصدر مباراة وست هام يونايتد أمام برينتفورد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أبرز مواجهات اليوم، إلى جانب لقاء الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، والذي يحظى باهتمام جماهيري كبير في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول الترتيب.

مواجهتان قويتان في الدوري المصري

يشهد الدوري المصري الممتاز إقامة مباراتين مهمتين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحالية من المسابقة.

ويلتقي فريق البنك الأهلي مع نظيره بيراميدز في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث يطمح بيراميدز لمواصلة المنافسة على المراكز الأولى، بينما يسعى البنك الأهلي لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وفي مواجهة أخرى مرتقبة، يلتقي الأهلي مع فريق طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة مطاردة القمة، بينما يأمل طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

  • البنك الأهلي × بيراميدز – الساعة 9:30 مساءً – عبر قناة ON Sport 2
  • طلائع الجيش × الأهلي – الساعة 9:30 مساءً – عبر قناة ON Sport 1

صراع إسباني في الليجا

وفي منافسات الدوري الإسباني، يستضيف فريق إسبانيول نظيره ريال أوفييدو في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

  • إسبانيول × ريال أوفييدو – الساعة 10:00 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 3

لاتسيو يواجه ساسولو في الدوري الإيطالي

كما تقام مواجهة قوية في الدوري الإيطالي، عندما يستضيف فريق لاتسيو نظيره ساسولو في مباراة مهمة للفريقين ضمن منافسات الكالتشيو، حيث يسعى لاتسيو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

  • لاتسيو × ساسولو – الساعة 9:45 مساءً – عبر قناة AD Sports 1 HD
     

مواجهة إنجليزية في كأس الاتحاد

وفي إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي فريق وست هام يونايتد مع برينتفورد في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.


 

موعد المباراة والقناة الناقلة

  • وست هام × برينتفورد – الساعة 9:30 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 1


 


 


 

