برلمان

وكيل إفريقية النواب يطالب بتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروعات القومية

الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق والكباري ووسائل النقل الحديثة، وهو ما تحقق بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل تطوير البنية الأساسية أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ساهمت في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التجارة، وربط المحافظات ببعضها البعض، إلى جانب تقليل معدلات الحوادث في العديد من الطرق التي تم تطويرها لكن الحفاظ على هذه الإنجازات وتعظيم الاستفادة منها يتطلب استمرار العمل الحكومي بكفاءة لضمان استدامة هذه المشروعات وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي منها.

وتقدم " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بمجموعة من المطالب والاقتراحات العاجلة للحكومة للاستفادة من هذه المشروعات وفى مقدمتها تكثيف أعمال الصيانة الدورية للطرق والكباري للحفاظ على كفاءتها وتطوير منظومة النقل الجماعي لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة مع تشديد الرقابة المرورية للحد من الحوادث وتحقيق الانضباط على الطرق والتوسع في استخدام التكنولوجيا الذكية لإدارة حركة المرور وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من شبكات الطرق في دعم الاستثمار والتنمية.

وأكد أن شبكة الطرق الحديثة أصبحت أحد أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث ساعدت على ربط المناطق الصناعية والزراعية بالموانئ والأسواق، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو.

وقال الدكتور محمد سليم : إن ما تحقق في قطاع الطرق والنقل يعد إنجازًا تاريخيًا بكل المقاييس، لكنه يحتاج إلى إدارة مستمرة ورؤية متكاملة للحفاظ عليه وتطويره، لأن البنية التحتية القوية هي الطريق الحقيقي نحو اقتصاد قوي ودولة حديثة قادرة على المنافسة.

تطوير البنية التحتية الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الشاملة معدلات الحوادث منظومة النقل الجماعي

