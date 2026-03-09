سفير أوزبكستان بالقاهرة : تم إجلاء19347 مواطنا أوزبكيا من الشرق الأوسط

قال سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف إنه تم إجلاء 19347 ألف مواطن أوزبكي من الدول المتأثرة من النزاع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى تيسير 9 رحلات جوية من المملكة العربية السعودية لإجلاء 1,680 مواطنًا، بالإضافة إلى رحلتين جويتين من الإمارات العربية المتحدة أعادتا 394 مواطنًا و5 مواطنين من إيران منذ يومين.

وأضاف سفير أوزبكستان بالقاهرة ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الاثنين/ ـ "سفاراتنا في قطر والمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة النقل الأوزبكية، نجحتا في إجلاء المجموعة الأولى من المواطنين الأوزبكيين 208 كانوا يقيمون في الدوحة، ونبذل الجهودٌ الحثيثة لإعادة مواطنينا إلى أوزبكستان بشكل منهجي ومرحلي.