"النقد الدولي" يحذر من مخاطر تضخمية مع قفزة النفط بفعل حرب الشرق الأوسط

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين جورجيفا، اليوم /الاثنين/، من أن التصعيد المتواصل في الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يشكل مخاطر صعودية كبيرة على التضخم العالمي، وذلك في وقت قفزت فيه أسعار النفط بأكثر من 30% خلال التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.

وخلال كلمة ألقتها في ندوة نظمّتها وزارة المالية اليابانية وفق ما ذكرته وكالة (كيودو) اليابانية، قالت جورجيفا إن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% واستمرارها عند هذه المستويات خلال معظم العام قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس.

وأضافت: "نشهد اختبارًا جديدًا لمرونة الاقتصاد العالمي بسبب الصراع الجديد في الشرق الأوسط، على صناع السياسات التفكير في السيناريوهات غير المتوقعة والاستعداد لها".

جاء تحذير جورجيفا في وقت ارتفعت فيه عقود خام برنت بأكثر من 30% لتصل إلى ذروة عند 119.50 دولار للبرميل، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 119.43 دولار، مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يومه العاشر على التوالي.

وتصاعدت حدة المواجهات خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن استهدفت غارات جوية منشآت نفطية إيرانية في طهران ومحافظة البرز، في أول ضربات من نوعها منذ بدء الأعمال في أوائل مارس، وردّت إيران بشن هجمات على بنية تحتية نفطية في دول مجاورة، كما استهدفت سفنًا تعبر مضيق هرمز، ما أدى فعليًا إلى تعطيل هذا الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية.

وبدأت دول خليجية رئيسية منتجة للنفط، مثل الإمارات والكويت، خفض الإنتاج مع امتلاء مرافق التخزين نتيجة اضطرابات واسعة في الإمدادات، وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 25% منذ اندلاع الحرب.

وحذّر محللون من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يخلق صدمة طاقة مشابهة لتلك التي شهدها العالم خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ، مع احتمال بقاء أسعار خام برنت قرب مستوى 100 دولار للبرميل حتى منتصف العام.

من جهته، أقرّ الرئيس الأمريكي أمس /الأحد/ بأن أسعار النفط قد تظل مرتفعة في المدى القريب، معتبرًا أن ذلك يمثل تكلفة ضرورية.

وكتب ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أسعار النفط المرتفعة على المدى القصير ثمن صغير يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم".

وفي الوقت نفسه، قفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 10% يوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها المسجلة منذ منتصف عام 2022.