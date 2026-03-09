اليوم .. إنطلاق قافلة طبية مجانية بمركز شباب الكرنك

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر عن تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز شباب الكرنك التابع لإدارة البندر الصحية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 مارس 2026، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالأقصر د. أحمد أبو العطا، في إطار جهود المديرية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والتوسع في القوافل العلاجية بالمناطق المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة تستهدف تقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، تشمل النساء والتوليد وخدمات تنظيم الأسرة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والباطنة، والجراحة، والعظام، إلى جانب توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة للحالات المترددة على القافلة.

كما تتضمن القافلة إجراء كشف عشوائي لقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية اللازمة للمواطنين.

وتدعو مديرية الشؤون الصحية بالأقصر المواطنين إلى الاستفادة من خدمات القافلة الطبية، التي ستقام بمركز شباب الكرنك التابع لإدارة البندر الصحية، مؤكدة استمرار تنظيم مثل هذه القوافل لتخفيف العبء عن المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية بالمحافظة.