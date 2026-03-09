بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11

كشفت شركة iQOO مؤخرًا عن العديد من التفاصيل المهمة حول هاتفها الجديد iQOO Z11 وذلك خلال احتفالها بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها في الصين.

وفي منشور جديد على منصة ويبو، شارك المُسرّب الموثوق Digital Chat Station بعض التفاصيل الإضافية حول الهاتف. إليكم أهم تفاصيله

بحسب موقع DCS، سيأتي هاتف iQOO Z11 القادم بشاشة OLED LTPS مسطحة قياس 6.83 بوصة. ورغم تأكيد الشركة دعمها لمعدل تحديث 165 هرتز، كشف المصدر أن الشاشة ستوفر دقة 1.5K.

ادّعى DCS أن هاتف iQOO Z11 سيحتوي على معالج عالي الأداء، لكنه لم يكشف عن اسمه. كما كشف أن الجهاز سيتوفر بذاكرة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت. وكما تم التأكيد سابقًا، سيحتوي Z11 على بطارية بسعة 9020 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط .

موعد إطلاق هاتف iQOO Z11

موعد إطلاق هاتف iQOO Z11



تزعم شركة DCS أن هاتف iQOO Z11 سيُعلن عنه في الصين بحلول أواخر مارس. أما بالنسبة للسعر، فقد أكدت الشركة بالفعل أنه سيتراوح بين 2000 يوان (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا) و3000 يوان (حوالي 440 دولارًا أمريكيًا).

لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول توفر الجهاز عالميًا. وقد رُصد مؤخرًا جهاز يحمل اسم iQOO Z11 ورقم طرازه I2512 على منصة شهادات SIRIM الماليزية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النسخة العالمية من Z11 ستكون مطابقة للنسخة الصينية.

أشارت DCS أيضًا إلى أن شركات OnePlus وHonor وRealme وiQOO قد اعتمدت بالفعل شاشات ذات معدل تحديث فائق. ويبدو أن Redmi هي العلامة التجارية الكبرى الوحيدة التي لم تُقدم مثل هذه الشاشة بعد. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن Redmi قد تنضم قريبًا إلى هذا التوجه، حيث من المتوقع أن يتميز هاتف Redmi K90 Ultra، الذي سيُطرح في أبريل في الصين، بشاشة بتردد 165 هرتز.