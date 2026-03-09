قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يعلن تصفية خلية لحزب الله في قرية جنوب لبنان
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية .. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11

إطلاق هاتف iQOO Z11
إطلاق هاتف iQOO Z11
لمياء الياسين

كشفت شركة iQOO مؤخرًا عن العديد من التفاصيل المهمة حول هاتفها الجديد iQOO Z11 وذلك  خلال احتفالها بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها في الصين.

 وفي منشور جديد على منصة ويبو، شارك المُسرّب الموثوق Digital Chat Station بعض التفاصيل الإضافية حول الهاتف. إليكم أهم تفاصيله

بحسب موقع DCS، سيأتي هاتف iQOO Z11 القادم بشاشة OLED LTPS مسطحة قياس 6.83 بوصة. ورغم تأكيد الشركة دعمها لمعدل تحديث 165 هرتز، كشف المصدر أن الشاشة ستوفر دقة 1.5K.
ادّعى DCS أن هاتف iQOO Z11 سيحتوي على معالج عالي الأداء، لكنه لم يكشف عن اسمه. كما كشف أن الجهاز سيتوفر بذاكرة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت. وكما تم التأكيد سابقًا، سيحتوي Z11 على بطارية بسعة 9020 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط .

موعد إطلاق هاتف iQOO Z11

موعد إطلاق هاتف iQOO Z11
 

تزعم شركة DCS أن هاتف iQOO Z11 سيُعلن عنه في الصين بحلول أواخر مارس. أما بالنسبة للسعر، فقد أكدت الشركة بالفعل أنه سيتراوح بين 2000 يوان (حوالي 290 دولارًا أمريكيًا) و3000 يوان (حوالي 440 دولارًا أمريكيًا).

لا تتوفر حاليًا أي معلومات حول توفر الجهاز عالميًا. وقد رُصد مؤخرًا جهاز يحمل اسم iQOO Z11 ورقم طرازه I2512 على منصة شهادات SIRIM الماليزية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النسخة العالمية من Z11 ستكون مطابقة للنسخة الصينية.
أشارت DCS أيضًا إلى أن شركات OnePlus وHonor وRealme وiQOO قد اعتمدت بالفعل شاشات ذات معدل تحديث فائق. ويبدو أن Redmi هي العلامة التجارية الكبرى الوحيدة التي لم تُقدم مثل هذه الشاشة بعد. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن Redmi قد تنضم قريبًا إلى هذا التوجه، حيث من المتوقع أن يتميز هاتف Redmi K90 Ultra، الذي سيُطرح في أبريل في الصين، بشاشة بتردد 165 هرتز.

شركة iQOO هاتف iQOO Z11 الشحن السريع شركات OnePlus هاتف Redmi K90 Ultra العلامة التجارية

