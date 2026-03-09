قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عياد رزق: تحذيرات الرئيس من التداعيات الاقتصادية للحرب رؤية استراتيجية

الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي
الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي
حسن رضوان

أكد الدكتور عياد رزق عضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، والخبير الاقتصادي ،  أن التحركات والاتصالات الهاتفية المكثفة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام والساعات الأخيرة مع عدد من قادة العالم تعكس دور مصر المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية، وحرصها على منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر والصراعات التي قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد الإقليمي والدولي، موضحاً أن هذه الاتصالات تؤكد أن القاهرة تتحرك بثقلها السياسي والدبلوماسي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية مصالح الشعوب في ظل مرحلة بالغة الحساسية تشهدها المنطقة.

وأشار رزق في بيان له اليوم، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي خلال تلك الاتصالات الهاتفية مع قادة الدول حملت رسائل واضحة وحاسمة بشأن رفض مصر القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا بالعمل على احتواء التصعيد عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، مضيفاً أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية التي تقوم على احترام القانون الدولي وتغليب لغة الحوار كسبيل أساسي لتسوية الأزمات.

وأضاف الخبير الاقتصادي ، أن تحذيرات الرئيس السيسي من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار التصعيد العسكري في المنطقة تعكس رؤية  استراتيجية عميقة لمجمل التحديات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي في حال اتساع رقعة الصراع، موضحاً أن استمرار التوترات العسكرية قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، فضلًا عن تعطل سلاسل الإمداد الدولية وتأثر حركة التجارة والنقل البحري والجوي، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وشدد رزق على أن مصر تدرك جيدًا خطورة المرحلة الراهنة، وهو ما يفسر تحركها الدبلوماسي النشط على أكثر من مستوى، سواء عبر الاتصالات المباشرة مع قادة الدول أو من خلال التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لاحتواء الأزمة، مؤكداً أن الدور المصري في هذا الإطار يعكس مكانة القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، وقدرتها على بناء جسور التواصل بين مختلف الأطراف بما يسهم في خفض حدة التوتر وفتح آفاق للحلول السياسية.

واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن الجهود التي يقودها الرئيس السيسي تعكس مسؤولية مصر التاريخية تجاه أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن استمرار التواصل والتشاور مع قادة العالم يمثل خطوة مهمة نحو تجنب مزيد من التصعيد، موضحاً أن مصر ستظل داعمة لكل المبادرات التي تستهدف وقف الحروب والنزاعات، والعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويجنب الاقتصاد العالمي تداعيات الأزمات والصراعات الممتدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عياد رزق قادة العالم الاستقرار الإقليمي القاهرة

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
