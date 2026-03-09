محافظ الإسماعيلية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء الجيش الثاني الميداني

شارك اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، كلًا من اللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقيادة الجيش الثاني، بمناسبة احتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم، وبحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني.

وخلال الاحتفال تم عزف الموسيقى العسكرية، "لسلام الشهيد" وهو تقليد عسكري وفاءً لشهداء مصر الأبرار، لما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، ثم قام الحضور بقراءة الفاتحة على روح الشهداء.

جاء ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس ١٩٦٩، حيث ضرب أروع مثال على التضحية بالرغم من كونه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائمًا في الصفوف الأمامية؛ تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان، الأمر الذي أدَّى لاستشهاده.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الشهادة تبقى أسمى درجات الفداء من أجل مصر، التي ستظل بمكانها ومكانتها نقطة الالتقاء لكل روافد الحضارة الإنسانية، ومصدرًا لصوت الحكمة والعقل ونموذجًا فريدًا للوسطية والاعتدال.