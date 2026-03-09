نائب: كلمة الرئيس في يوم الشهيد جسدت معاني الوفاء والعرفان لأبطال الوطن

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم" و التي نظمتها القوات المسلحة عكست بوضوح تقدير الدولة المصرية لتضحيات أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، و رسخت في الوقت ذاته قيم الوفاء والعرفان لأسرهم الكريمة.

وقال السبكي إن الاحتفاء بيوم الشهيد يمثل رسالة تقدير واعتزاز لكل من ضحى بحياته دفاعا عن الوطن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائما على تكريم الشهداء ومصابي العمليات الحربية وتقديم الدعم الكامل لأسرهم، وهو ما يعكس نهجا ثابتا في ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة.

وأكد عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس عن التحديات الإقليمية والدولية يعكس رؤية مصر الحكيمة في التعامل مع الأزمات المحيطة بالمنطقة، لافتا إلى أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعبر عن التزام تاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأشار السبكي إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية الحوار والحلول السلمية لإنهاء النزاعات يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، موضحا أن القاهرة كانت ولا تزال صوت الحكمة الذي يسعى إلى وقف الحروب وحماية الشعوب من ويلات الصراعات.

وثمن الدكتور أحمد السبكي حديث الرئيس عن الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر استطاعت رغم التحديات العالمية والإقليمية الحفاظ على تماسك اقتصادها بفضل السياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن استمرار العمل والإنتاج وتعزيز الوعي الوطني يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الشعب المصري كان وما زال هو الدرع الحقيقي للوطن، حيث أثبت عبر تاريخه قدرته على التكاتف والتلاحم خلف قيادته السياسية في مواجهة الأزمات والتحديات، وهو ما يعزز قدرة الدولة على استكمال مسيرة البناء والتنمية لافتا إلى أن ذكرى يوم الشهيد ستظل رمزا خالدا للتضحية والفداء، ودافعا قويا لمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، مشددا على أن مصر ستظل قوية بأبنائها المخلصين، وقادرة على حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها وتحقيق طموحات شعبها نحو مستقبل أفضل.