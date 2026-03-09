حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بنها

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة بنها، مؤكداً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات وفرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية كأولوية قصوى للأمن القومي الغذائي.



وفي هذا الصدد، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، تحت إشراف وليد محمد الشهاوي رئيس المركز والمدينة، سلسلة حملات ميدانية مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدٍ بقرية الرملة وقرية طحلة التابعتين للوحدة المحلية بطحلة، بمساحة إجمالية بلغت نحو 450 مترًا، وذلك بحضور الأستاذ سمير عمر نائب رئيس المدينة ومسؤولي حماية الأراضي.

إزالة التعديات

كما تمكنت الحملات من رصد وإزالة حالتي تعدٍ جديدتين بنطاق عزبة 200 ببنها، تضمنتا تعدياً صارخاً على خط الغاز الطبيعي على مساحة 200 متر، حيث جرى التعامل الفوري مع المخالفة وإعادة الأرض إلى حالتها السابقة، في خطوة تهدف إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من مخاطر التعدي على مسارات الطاقة.

وعلى صعيد متصل، امتدت أعمال الإزالة لتشمل قرية مرصفا، حيث تم تنفيذ إزالة فورية على مساحة 100 متر، بالإضافة إلى رصد حالة إعادة تعدٍ بمساحة تقارب 120 مترًا بحوض قطع العرب بمنشأة بنها التابعة للوحدة المحلية بشبلنجة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار التعدي مرة أخرى.

وشددت رئاسة مركز ومدينة بنها على استمرار المرور الميداني والمتابعة الدقيقة لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بكل حزم مع أي تهاون في هذا الملف، مع تكثيف الجهود لتنفيذ الإزالات الفورية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.