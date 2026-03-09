إنتصار تكشف لـ صدي البلد أسرار وكواليس شخصيتها في «علي كلاي»

كشفت الفنانة إنتصار عن كواليس تجربتها في تقديم شخصيتها ضمن أحداث مسلسل «علي كلاي»، مؤكدة أن الدور جذبها منذ اللحظة الأولى بسبب تركيبته النفسية المعقدة وقوته الدرامية.

وقالت إنتصار في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري إن أكثر ما حمّسها لتجسيد الشخصية هو أنها امرأة قوية وأم قوية تخشى أن يرث أحد المال مع ولدها، وهو ما يجعلها تدخل في صراعات عديدة داخل الأحداث.

وأضافت أن الشخصية لا تحب ابن زوجها «علي كلاي»، وتحاول بكل الطرق الحفاظ على المال داخل العائلة، رغم إدراكها أن طريقة تفكيرها قد تكون خاطئة، لكنها تتصرف بدافع الخوف والطمع في الوقت نفسه.

وأوضحت أن الدور تضمن العديد من المشاهد الصعبة والقوية التي احتاجت إلى تركيز كبير أثناء التصوير، مشيرة إلى أن المسلسل مليء بالأحداث الدرامية القوية التي تجعل المشاهد في حالة ترقب مستمر.

وأشادت إنتصار بفريق العمل، مؤكدة أن جميع المشاركين في المسلسل قدموا جهداً كبيراً، وهو ما انعكس على جودة العمل في النهاية.

يُذكر أن مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، طارق الدسوقي، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.