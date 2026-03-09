قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش
نجل أحد المصابين أمام الرئيس: أنا عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا
الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنتصار تكشف لـ صدي البلد أسرار وكواليس شخصيتها في «علي كلاي»

الفنانة إنتصار
الفنانة إنتصار
أوركيد سامي

كشفت الفنانة إنتصار عن كواليس تجربتها في تقديم شخصيتها ضمن أحداث مسلسل «علي كلاي»، مؤكدة أن الدور جذبها منذ اللحظة الأولى بسبب تركيبته النفسية المعقدة وقوته الدرامية.

وقالت إنتصار في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري إن أكثر ما حمّسها لتجسيد الشخصية هو أنها امرأة قوية  وأم قوية تخشى أن يرث أحد المال مع ولدها، وهو ما يجعلها تدخل في صراعات عديدة داخل الأحداث.

وأضافت أن الشخصية لا تحب ابن زوجها «علي كلاي»، وتحاول بكل الطرق الحفاظ على المال داخل العائلة، رغم إدراكها أن طريقة تفكيرها قد تكون خاطئة، لكنها تتصرف بدافع الخوف والطمع في الوقت نفسه.

وأوضحت أن الدور تضمن العديد من المشاهد الصعبة والقوية التي احتاجت إلى تركيز كبير أثناء التصوير، مشيرة إلى أن المسلسل مليء بالأحداث الدرامية القوية التي تجعل المشاهد في حالة ترقب مستمر.

وأشادت إنتصار بفريق العمل، مؤكدة أن جميع المشاركين في المسلسل قدموا جهداً كبيراً، وهو ما انعكس على جودة العمل في النهاية.

يُذكر أن مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، طارق الدسوقي، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

اخبار نجوم الفن مسلسل علي كلاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

الأرز

الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

أسعار العملات الأجنبية

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ترشيحاتنا

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن

الضويني ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن والسنة

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين.. تعرف على موعد الإفطار

صلاة التهجد والاعتكاف.. الإفتاء توضح أمورا يجب مراعاتها فى المسجد

صلاة التهجد والاعتكاف.. الإفتاء توضح أمورا يجب مراعاتها فى المسجد

بالصور

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عصير الأناناس.. فوائد صحية لا تعلمها

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

بي إم دبليو تكشف عن المواصفات الأولى لسيارتها الكهربائية الجديدة

BMW i3
BMW i3
BMW i3

نائبة محافظ الشرقية تتابع تنفيذ أعمال التطوير بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد