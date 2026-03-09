قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رمضان المصرى مع الحرافيش.. عمرو الليثي وأحمد صيام يتحدثا عن المعلمة نجفة فتوة المدبح

عمرو الليثي
عمرو الليثي

للعام السابع على التوالى يقدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين  وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين .. والفتوات الكبار  والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ الفتوات واللي كانوا المادة الاصلية لمعظم روايات اديب مصر العالمي نجيب محفوظ .. وأشهر معلمين السينما المصرية ومنهم زكي رستم محمود المليجي فريد شوقي توفيق الدقن.

وجاءت الحلقة اليوم من البرنامج والتي تتحدث عن حكايات عن أساطير الفتوات  ،، زار الإعلامي عمرو الليثي ومعلم رمضان المصري منطقة المدبح، حيث التقى بالمعلمة نجفة، الفتوة التي كانت تسيطر على المنطقة في الثلاثينيات والأربعينيات.

وقال احمد صيام المعلمة نجفة كانت امرأة قوية وشجاعة، كانت تفرض سيطرتها على الجزارين والفتوات في المدبح، وكانت تعرف كيف تتعامل معهم.

وعقب عمرو الليثي إن السينما المصرية قدمت شخصيات مشابهة لنجفة في أفلام مثل "شباب امرأة" وشخصية شفاعات التي لعبتها تحية كاريوكا.ونادية الجندي في شخصية أفكار في فيلم المدبح 

أضاف معلم رمضان المصري أن المرأة المصرية في ذلك الوقت كانت تتمتع بقوة وسيطرة في المجتمع، وكانت قادرة على إدارة المال والرجال في نفس الوقت.

قال عمرو الليثي إن المعلمة نجفة كانت تعرف كيف تتعامل مع الرجال، وكانت قادرة على فض المنازعات بينهم.

أنهى الحلقة بالقول إن حكاية المعلمة نجفة خلصت، وإنهم سيتحدثون عن حكاية جديدة في الحلقة القادمة.

البرنامج يستمر في تقديم حكايات عن أساطير الفتوات، وسيتحدث عن شخصيات أخرى من تاريخ مصر.

حكايات فتوات مصر المحروسة يومياً  مع عمرو الليثي والفنان أحمد صيام وبرنامج " رمضان المصري مع الحرافيش " في شهر رمضان على هواء الشرق الأوسط.

يذاع برنامج "رمضان المصرى مع الحرافيش " في الساعة ٥.٢٥ قبل أذان المغرب والاعادة تانى يوم ٩.١٠ صباحا .. اذاعة الشرق الأوسط

عمرو الليثي ابواب الخير رمضان 2026

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

