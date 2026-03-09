قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الأمريكي يفقد مسيرتين من طراز MQ‑9 داخل إيران
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
باقي مقعد واحد.. اعرف الأندية المتأهلة لمرحلة حسم الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري
أحمد أيمن

اقتربت ملامح الفرق المتأهلة إلى مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز من الاكتمال؛ بعدما حجزت عدة أندية مقاعدها رسميًا في المجموعة التي ستتنافس على التتويج بالبطولة.

فيما بقي مقعد واحد فقط قيد الصراع قبل الجولة الأخيرة من المرحلة الحالية. 

الأندية المتأهلة لحسم الدوري

تضم قائمة الأندية التي ضمنت التأهل حتى الآن كلًا من الزمالك المتصدر برصيد 43 نقطة مع تبقي مباراة له، إضافة إلى بيراميدز والأهلي اللذين يمتلك كل منهما 40 نقطة مع مباراة متبقية أيضًا. 

كما تأهل سيراميكا كليوباترا بعدما أنهى مبارياته برصيد 38 نقطة، إلى جانب المصري الذي يملك 32 نقطة مع مباراة متبقية. 

فيما تأهل نادي سموحة؛ بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على فريق مودرن سبورت بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وبهذا الانتصار رفع الفريق السكندري رصيده إلى 31 نقطة، ليضمن احتلال أحد المراكز الستة الأولى المؤهلة إلى مجموعة المنافسة على اللقب. 

وشهدت المباراة تألق عدد من لاعبي سموحة، حيث سجل المهاجم بابي بادجي هدفين في الدقيقتين 22 و53، بينما أضاف صمويل أمادي الهدف الثالث في الدقيقة 36، ليؤكد الفريق تفوقه ويؤمن بطاقة العبور إلى المرحلة التالية من البطولة. 

وبهذا الفوز أصبح سموحة سادس الأندية المتأهلة رسميًا إلى مجموعة حسم اللقب، التي ستقام بنظام دوري من دور واحد بين الفرق المتأهلة لتحديد بطل الدوري في نهاية الموسم. 

من يحسم المقعد الأخير؟

في المقابل، لا يزال المقعد الأخير في مجموعة حسم اللقب محل منافسة قوية بين أربعة أندية هي وادي دجلة وإنبي والبنك الأهلي وزد، حيث ستحدد الجولة الختامية هوية الفريق الذي سينجح في اقتناص البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى هذه المرحلة الحاسمة. 

ويترقب وادي دجلة نتائج منافسيه بعدما أنهى مبارياته بالفعل، إذ يمكنه التأهل إذا فشلت الفرق الثلاثة الأخرى في تحقيق الفوز خلال الجولة الأخيرة. 

أما إنبي فيملك أفضلية نسبية، لأنه الفريق الوحيد الذي يحدد مصيره بنفسه؛ حيث يكفيه الفوز في مباراته أمام الزمالك لضمان التأهل دون انتظار نتائج الآخرين. 

من ناحية أخرى، يحتاج كل من البنك الأهلي وزد إلى تحقيق الفوز في مواجهتيهما مع انتظار تعثر إنبي، وفي حال تحقق هذا السيناريو؛ قد يتساوى أكثر من فريق في عدد النقاط، ما يجعل فارق الأهداف العامل الحاسم لتحديد الفريق المتأهل إلى مجموعة المنافسة على اللقب. 

وتعد المرحلة المقبلة من الدوري المصري حاسمة، إذ ستشهد تنافسًا قويًا بين الفرق المتأهلة على لقب البطولة، في ظل تقارب المستوى الفني وتنافس الأندية الكبرى على القمة.

