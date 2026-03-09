تريزيجيه في الصدارة .. ترتيب هدافى الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة عقب مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال15 من بطولة الدوري المصري.

صراع الهدافين يشتعل

اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري:

1- تريزيجيه “الأهلي” 8 أهداف.

2- على سليمان "كهرباء الإسماعيلية" 7 أهداف.

3- ناصر ماهر "بيراميدز" 7 أهداف.

4- صلاح محسن " المصري" 7 أهداف.

5- عدي الدباغ "الزمالك" 7 أهداف.

6- صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" 6 أهداف.

7- فخرى لاكاى " سيراميكا كليوباترا" 5 أهداف.