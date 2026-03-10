قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد عدم رغبته بتكرار سيناريو العراق في إيران
أمام أحد مصانع السادات.. مصرع عامل على يد زميله في المنوفية
الحرس الثوري لـ ترامب: المرشد هو من يقرر متى تنتهي الحرب.. وستندمون على قراراتكم الغبية
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز رسميًا.. إليك القائمة الجديدة والإعلان الرسمي فجر اليوم
مسلسل على قد الحب الحلقة 20.. نجاح خطة مها نصار ودخول نيللي كريم المصحة بعد تدهور حالتها
الجيش السوري: حزب الله أطلق قذائف باتجاه البلاد.. ولن نتساهل مع أي اعتداء على أرضنا
ترامب: أجلنا ضرب بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق
مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز
أسرار جديدة من حرب 67.. تشكيل جوي مصري يسقط طائرتي مظليين إسرائيليين ويعطل خطط غزو شرم الشيخ| فيديو
محاكمة 13 متهما بالانضمام لداعش كرداسة.. اليوم
طريقة جديدة لاكتشاف أماكن الذهب القديمة باستخدام الأسماك.. ما القصة؟
المواصفات الكاملة لسيارة ام جي GT موديل 2026 الجديدة
محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد..تسريع وتيرة العمل بالملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.. ضبط 2 طن أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع لجنة متابعة أداء الوحدات المحلية

ترأس السيد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اجتماع اللجنة المشكلة تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد؛ لمتابعة أداء الوحدات المحلية بعدد من الملفات من بينها التقنين و أملاك الدولة و المراكز التكنولوجية و تراخيص المحال التجارية والحوكمة والتخطيط والمتابعة والرقابة التموينية، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز الخارجة بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة و التنفيذيين المعنيين.

حيث أكد على متابعة اللجنة لمعدلات الإنجاز و وتسريع وتيرة العمل بالملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين، و تذليل أي معوقات تواجه الوحدات المحلية في أداء مهامها بهذه الملفات. بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المحلية و سرعة إنهاء كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين.

ضبط 2 طن أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالوادي الجديد


أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن ضبط 2 طن أسمدة ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، في حملة تموينية، في إطار الجهود المستمرة  للمديرية لتنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وحنان مجدي، محافظ الوادى الجديد، بمتابعة موقف السلع المدعمة وتشديد الرقابة على تداولها؛ لضمان وصول الدعم.
وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن إدارة تموين الفرافرة شنت حملة تموينية برئاسة أحمد شمس، مدير الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة الزراعية،  استهدفت مخزنًا للأسمدة الزراعية والمخصبات والمبيدات.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى إن الحملة أسفرت عن ضبط (2 طن) أسمدة زراعية شملت مخالفات متنوعة؛ منها منتجات منتهية الصلاحية، ومبيدات مجهولة المصدر، وأخرى لا تحتوي على بيانات كاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إجراءات رادعة بحق المخالفين
وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، مشددًة على أن المديرية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تخل بجودة السلع المدعمة.

خطة مستمرة لضبط منظومة الخبز
وتأتي هذه الحملات في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان عدالة توزيع الدعم التمويني، بما يسهم في مكافحة أي صور للفساد أو التلاعب .

كيلو البطاطس بـ4 جنيهات.. تعرف علي أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ الوحدات المحليه بالوادي الجديد


أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن استمرار طرح البطاطس بسعر 4 جنيهات للكيلو ضمن مبادرة تخفيف الأعباء عن المواطنين بمدينة موط وفي إطار جهود الدولة المستمرة لضبط الأسواق والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بشأن التوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وبمتابعة مباشرة من جهاد المتولي رئيس مركز الداخلة لتنفيذ خطوات عملية لدعم استقرار الأسعار.

وجرى طرح كميات كبيرة من البطاطس بسعر 4 جنيهات للكيلو من خلال منفذ البيع التابع لها بميدان حي الجناين بمدينة موط، وذلك ضمن جهود التدخل الإيجابي في الأسواق لتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع، وشهد المنفذ إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر ومواجهة أي ارتفاعات في أسعار السلع، من خلال توفير بدائل مستقرة وآمنة للمواطنين.

منفذ حي الجناين يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة يوميًا

ويواصل منفذ البيع التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بميدان حي الجناين بمدينة موط أداء دوره في خدمة المواطنين، من خلال طرح كميات متنوعة من الخضروات والفاكهة الطازجة إلى جانب الدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسعار وتوفير بدائل مناسبة للأهالي.

تخفيضات ملحوظة فى أسعار الخضروات والفاكهة

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى:
طماطم 8 جنيهات
خيار 15 جنيها
بطاطس 4 جنيهات
بصل أبيض 7 جنيهات
بصل أحمر 10 جنيهات
فلفل 22 جنيها
فلفل شطة 22 جنيها
باذنجان 12 جنيها
كوسه 15 جنيها
جزر 10 جنيهات
بسلة 25 جنيها
بطاطا 5 جنيهات
كرنب 25 جنيها
قرنبيط 25 جنيها
رمان ممتاز 20 جنيها
جوافه 15 جنيها
برتقال يوسفي 15 جنيها
برتقال 15 جنيها
موز 25 جنيها
كاكا 35 جنيها
عنب 25 جنيها
كنتالوب 25 جنيها
مانجو 50 جنيها
تفاح 60 جنيها
نبق عماني 60 جنيه
كيوى 100 جنيه.

