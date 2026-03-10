قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شديد البرودة.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
هل يجوز للمعتكف مغادرة المسجد والذهاب للعمل؟.. اعرف الضوابط الشرعية
دعاء النبي في ليلة القدر الأولى 21 رمضان.. اغتنموها اليوم بـ8 كلمات
تقارير إسرائيلية ترجح مقـ.تل ابن سموتريتش في معارك ضاربة بلبنان
الحرب على إيران.. قصف مقار لواء الطفوف التابع للحشد الشعبي بالعراق
الجيش اللبناني ينسحب من جميع مواقعه على طول الخط الأزرق بجنوب لبنان
سخيف.. عراقجي يرد على تصريح ترامب أن طهران ضربت مدرسة بنات إيرانية
غرامة وسحب رخصة.. عقوبات السائقين المخالفين لتعريفة الركوب بعد زيادة البنزين
هل ليلة القدر الأولى 2026 اليوم؟.. الإفتاء: اغتنموا فضلها بـ7 كلمات
حدث في 20 رمضان.. عودة النبي إلى مكة واستشهاد ابن أبي طالب
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية جنوب مدينة الخيام
تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة قوية ضد نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

 ويحل الفريق الكتالوني ضيفًا على ملعب “سانت جيمس بارك”، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المباراة والتشكيلة التي سيخوض بها المدرب الألماني هانز فليك اللقاء.

غياب عناصر أساسية عن برشلونة

سيواجه برشلونة صعوبات كبيرة بسبب غياب بعض اللاعبين الأساسيين. حيث سيغيب كل من أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج، جول كوندي، وأليخاندرو بالدي بسبب الإصابة، إضافة إلى جافي الذي سافر إلى إنجلترا لكنه لم يحصل بعد على التصريح الطبي اللازم للمشاركة. هذا النقص في صفوف الفريق قد يؤثر على الأداء التكتيكي للفريق، ويجعل فليك مضطرًا لإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية.

توقعات تشكيل برشلونة أمام نيوكاسل

من المتوقع أن يمنح هانز فليك الفرصة لبعض اللاعبين الذين تم إراحتهم في المباراة الماضية ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف. ويُرجح أن يبدأ كل من بيدري، فيرمين لوبيز، ورافينها كأساسيين في خط الوسط والهجوم لتعويض الغيابات.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:
    •    حراسة المرمى: خوان جارسيا
    •    خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو
    •    خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، فيرمين لوبيز
    •    خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها

مواجهة حاسمة تنتظر الفريقين

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لبرشلونة على ملعب صعب، خاصة مع غياب عدد من لاعبيه الأساسيين. ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل مباراة الإياب، في خطوة مهمة نحو التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الأغلى في أوروبا.

