تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة قوية ضد نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفًا على ملعب “سانت جيمس بارك”، وسط ترقب جماهيري كبير لمستوى المباراة والتشكيلة التي سيخوض بها المدرب الألماني هانز فليك اللقاء.

غياب عناصر أساسية عن برشلونة

سيواجه برشلونة صعوبات كبيرة بسبب غياب بعض اللاعبين الأساسيين. حيث سيغيب كل من أندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج، جول كوندي، وأليخاندرو بالدي بسبب الإصابة، إضافة إلى جافي الذي سافر إلى إنجلترا لكنه لم يحصل بعد على التصريح الطبي اللازم للمشاركة. هذا النقص في صفوف الفريق قد يؤثر على الأداء التكتيكي للفريق، ويجعل فليك مضطرًا لإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية.

توقعات تشكيل برشلونة أمام نيوكاسل

من المتوقع أن يمنح هانز فليك الفرصة لبعض اللاعبين الذين تم إراحتهم في المباراة الماضية ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف. ويُرجح أن يبدأ كل من بيدري، فيرمين لوبيز، ورافينها كأساسيين في خط الوسط والهجوم لتعويض الغيابات.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

• حراسة المرمى: خوان جارسيا

• خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو

• خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، فيرمين لوبيز

• خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها

مواجهة حاسمة تنتظر الفريقين

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لبرشلونة على ملعب صعب، خاصة مع غياب عدد من لاعبيه الأساسيين. ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل مباراة الإياب، في خطوة مهمة نحو التأهل لدور ربع النهائي من البطولة الأغلى في أوروبا.