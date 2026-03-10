مشجع أهلاوي يحطم شاشة التلفزيون بعد استقبال الهدف الاول من طلائع الجيش..شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمشجع أهلاوي قيل إنه قام بكسر شاشة التلفزيون الخاصة به خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش .

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدرديري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" مشجع أهلاوي يقوم بكسر شاشة التلفزيون بعد استقبال الأهلي للهدف الاول من فريق طلائع الجيش".



وخسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .



وضم تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري



بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .